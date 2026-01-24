Caio Castro estreia novo programa de esporte na Globo
Ator formará dupla com pilota Antonella Bassani
Caio Castro e Antonella Bassani integrarão a equipe do novo programa "Grid da Globo", dedicado à cobertura da Fórmula 1 na TV Globo durante a temporada 2026. Anunciada neste sábado (24), a atração será exibida semanalmente, sempre às sextas-feiras que antecedem os fins de semana de corrida dos Grandes Prêmios da temporada 2026 da Fórmula 1.
O programa faz parte das novidades da TV Globo para a cobertura da principal categoria do automobilismo mundial, que também inclui o retorno de Mariana Becker, agora como comentarista. A proposta do "Grid da Globo" é oferecer análises técnicas e acessíveis sobre a Fórmula 1.
Caio Castro e Antonella Bassani
Caio Castro, que acumula experiência nas pistas, foi vice-campeão da Porsche Cup nas categorias Sprint Challenge e Endurance em 2021 e segue competindo no automobilismo. O ator, conhecido por suas atuações em produções da Globo, agora retorna à emissora como especialista em automobilismo.
Antonella Bassani, pilota catarinense de 19 anos, já disputou provas da Stock Car e é considerada uma das principais pilotas brasileiras em atividade atualmente.
A dupla terá a função de traduzir a dinâmica das corridas, explicar estratégias e compartilhar informações dos bastidores para os telespectadores.
Fórmula 1 volta à Globo em 2026
A emissora também irá contar com Everaldo Marques narrando as corridas e Luciano Burti nos comentários. Nos canais SportTV, o narrador será Bruno Fonseca, que irá dividir a cabine com diversos nomes ao longo do ano. Entre eles, Felipe Giaffone, Christian Fittipaldi e Rafael Lopes. Em todas as etapas, os repórteres Marcelo Courrege, Julia Guimarães e Guilherme Pereira também marcarão presença.
O retorno de Mariana Becker
Mariana Becker será uma comentarista in loco, o que significa que ela irá comentar as corridas, treinos e classificações que a emissora transmitir, diretamente do local onde o evento está acontecendo. Na TV Globo, ela comentará 15 etapas do calendário da Fórmula 1, além de seis etapas que serão exibidas no Sportv.
