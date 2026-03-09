Fluminense registra dois reforços no BID e corre para regularizar último nome

O Fluminense avançou na regularização de reforços para a sequência da temporada. O clube teve dois jogadores registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e agora corre para concluir a inscrição do último nome contratado nesta janela.

continua após a publicidade

➡️Fora do São Paulo, Alisson manda recado após demissão de Crespo: 'A verdade sempre aparece'

O zagueiro Julián Millán e o volante Alisson já tiveram seus nomes publicados e estão liberados para estrear com a camisa tricolor. A expectativa agora gira em torno do centroavante Rodrigo Castillo, que ainda aguarda a regularização para ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía.

Millán já pode disputar posição na defesa do Fluminense

Contratado junto ao Nacional, do Uruguai, o zagueiro Julián Millán foi um dos primeiros reforços a aparecer no BID. Canhoto e acostumado a atuar pelo lado esquerdo da defesa, ele chega para disputar posição diretamente com Juan Pablo Freytes.

continua após a publicidade

A defesa tricolor foi alvo de críticas. A chegada de Millán aumenta a concorrência no setor. Como estava em atividade recente no futebol uruguaio, a tendência é que o defensor esteja apto fisicamente para estrear já nos próximos jogos.

➡️ Análise: Fluminense pode transformar vice para o Flamengo no Carioca em oportunidade

Alisson também é regularizado

Outro reforço liberado foi o volante Alisson, contratado por empréstimo junto ao São Paulo até o fim de 2026. O jogador é o sexto nome anunciado pelo Fluminense nesta janela de transferências.

continua após a publicidade

Experiente, o meio-campista chega como opção para fortalecer o elenco. Ao longo da carreira, passou por clubes como Cruzeiro, Grêmio e São Paulo, onde atuou em diferentes funções no meio-campo e no ataque. A expectativa é que ele possa fazer sua estreia já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Castillo ainda aguarda registro

O único reforço que ainda não teve o nome publicado no BID é o atacante Rodrigo Castillo, contratado junto ao Lanús, da Argentina. Principal investimento da janela tricolor, o centroavante chega para disputar posição com John Kennedy no comando do ataque. O Fluminense pagará cerca de US$ 10 milhões pelo jogador, valor que pode chegar a aproximadamente R$ 52 milhões.

O clube trabalha para regularizar a situação do atacante o quanto antes e deseja contar com ele já na partida contra o Remo, marcada para quinta-feira (12), no Mangueirão, pela sequência do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Julián Millán e Castillo no treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

🤑 Aposte em seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável