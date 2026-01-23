Botafogo x Bangu: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Carioca
Equipes vêm boas atuações no meio de semana pelo Estadual
Botafogo e Bangu se enfrentam neste sábado (24), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view. ➡️ Clique aqui para assistir à Botafogo x Bangu:
➡️ Botafogo vive crise financeira e atrasos ligam alerta da SAF
As duas equipes chegam embaladas após vitórias no meio da semana. O Glorioso, na estreia do time principal sob o comando de Martín Anselmi, venceu o Volta Redonda por 1 a 0. O Alvirrubro, por sua vez, bateu o Maricá fora de casa por 2 a 1. Ambos somam seis pontos na tabela de classificação da Taça Guanabara.
Ficha do jogo
A tendência é de, mais uma vez, o Botafogo com o time considerado titular diante de sua torcida. O clube vive fase delicada nos bastidores em crise financeira, e vive a expectativa de protestos nas arquibancadas do Nilton Santos.
Do outro lado, o Bangu é uma grata surpresa do Cariocão até aqui. O time comandado por Tinoco tem duas vitórias em três jogos, soma seis pontos e está colado no líder Volta Redonda. "Aprontar" diante do poderoso Botafogo é fundamental para encaminhas a participação nas quartas de final do Estadual.
Veja mais sobre Botafogo x Bangu
✅Ficha técnica
BOTAFOGO X BANGU
4ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA 2026
📆 Data e horário: sábado, 24 de janeiro, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Léo Linck; Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro e Alex Telles; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
BANGU: Bruno; Caio Felipe, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Italo Isaac, Mauro Silva e Walber; Garrinsha, Sibito e PK. Técnico: Tinoco.
