Fluminense e Flamengo se enfrentam pela primeira vez no ano, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A bola rola neste domingo (25/01), a partir das 18h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. Em pesquisa com a inteligência artificial Chat GPT, o Lance! questionou quem é o favorito no duelo.

continua após a publicidade

➡️ Decisão do West Ham com Paquetá agita torcedores do Flamengo: 'Vai cair'

🎮 Aposte no Fluminense x Flamengo pelo Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!

Chat GPT crava vencedor de Fluminense x Flamengo

"O Flamengo retorna aos gramados com força máxima e, no Maracanã, o clássico Fla-Flu costuma ser sinônimo de gols. A expectativa é de um placar mais elástico, com as duas equipes adotando posturas ofensivas e empurradas pela torcida. Tanto Flamengo quanto Fluminense apresentam bom poder de finalização e vivem momentos favoráveis, o que aumenta as chances de explorarem as brechas defensivas do rival e construírem um resultado movimentado.

continua após a publicidade

O cenário aponta para um clássico intenso, com momentos de pressão para ambas as equipes, muitas oportunidades claras de gol e leve favoritismo para o Flamengo."

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo é apontado como favorito contra o Fluminense pela inteligência artificial Chat GPT (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Confronto direto

Em confrontos diretos, o Flamengo leva vantagem sobre o Fluminense, especialmente nos últimos dez jogos, com cinco vitórias, três empates e apenas duas derrotas, além de chegar como atual campeão do Brasileirão Série A, da Libertadores e do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

➡️ Zubeldía retorna aos treinos do Fluminense, mas não enfrenta o Flamengo

Como chegam as equipes?

O Tricolor vem embalado após vencer o Nova Iguaçu por 3 x 2 na última rodada, em uma partida movimentada, com dois gols de Servena e um de Everaldo. O resultado colocou a equipe na vice-liderança do Grupo A, somando seis pontos e reforçando a confiança do elenco neste início de competição.

Para o confronto, o time ainda não poderá contar com Germán Cano, que segue em recuperação de uma torção no joelho e tem retorno previsto apenas para o fim de fevereiro, o que deve exigir ajustes no setor ofensivo.

O Flamengo conquistou seu primeiro triunfo no Campeonato Carioca ao vencer o Vasco por 1 x 0, em um clássico marcado por muita intensidade rubro-negra. Até então, a equipe vinha atuando majoritariamente com jogadores do sub-20, mas a ameaça de um possível rebaixamento no estadual motivou a utilização de atletas mais experientes.

Para o clássico no Maracanã, a expectativa é de um Flamengo entrando em campo praticamente completo e com confiança renovada após sentir o gosto da vitória. Embalado, o time buscará o segundo triunfo consecutivo justamente em mais um duelo de grande peso, o que aumenta ainda mais a importância e o nível do confronto.