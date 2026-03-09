Vitinho projeta decisão do Botafogo com festa da torcida: 'Muito confiantes'

Campeão em 2024 e um dos destaques da atual temporada, o lateral-direito Vitinho acredita que o apoio da arquibancada será fundamental para a classificação do Botafogo à fase de grupos da Libertadores. O Glorioso decidirá a vaga nesta terça-feira (10), no Nilton Santos, com o Barcelona-EQU.

— Estamos muito confiantes, sabemos o que temos que fazer. Fizemos um bom jogo, conseguimos um bom resultado lá no Equador. A gente saiu com um sentimento de que poderia ter feito mais gols, mas não saiu, e agora a gente vai jogar dentro de casa junto com os nossos torcedores. Todo mundo sabe que a noite de Libertadores no Nilton Santos é diferente, conto com a torcida para a gente fazer um bom jogo e conseguir a classificação — disse Vitinho, em entrevista à Botafogo TV.

Mais de 30 mil ingressos já foram comercializados de forma antecipada pelo torcida alvinegra. O jogador destacou que a festa começa muito antes de a bola rolar e passa boa energia ao grupo.

— É diferente. Começa desde lá de fora. É uma barulhada, todo mundo batendo no ônibus, a gente não consegue enxergar nada, tudo vermelho, a gente só escuta eles… Desde quando a gente desce aquele viaduto, a gente já sente o carinho do torcedor por nós e a gente sabe que vai ser uma grande noite. É isso que a gente espera amanhã, todos juntos para poder fazer um grande jogo.

Mosaico da torcida do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Vitinho vive grande

Outrora questionado, Vitinho é uma das referências técnicas do Alvinegro em 2026 e da posição no futebol brasileiro. O camisa 2 superou, cresceu e, atualmente, é ovacionado pela torcida.

— Agradeço por todo o carinho que o torcedor tem por mim, desde quando eu cheguei aqui eu fui abraçado e está sendo recíproco, tenho um carinho muito grande por eles, então só obrigado por tudo que a gente vem construindo junto e espero que essa história dure um bom tempo ainda.

Na partida de ida, em Guayaquil, o time equatoriano abriu o placar com Villalba na primeira etapa, mas Matheus Martins deixou tudo igual e deixou um cenário favorável para o Glorioso resolver em casa. Uma vitória simples classifica o Botafogo para a fase de grupos da Libertadores.

