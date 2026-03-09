Cruzeiro informa lesão de dois jogadores após final do Campeonato Mineiro

Campeão do Mineiro, o Cruzeiro teve duas baixas para seu próximo confronto, contra o Flamengo. Nesta segunda-feira (9), o clube informou que Lucas Romero e Bruno Rodrigues tiveram lesões diagnosticadas depois da final do Estadual.

continua após a publicidade

O volante teve uma fratura na costela esquerda. O trauma foi sofrido em um lance aos 36 minutos da primeira etapa da partida contra o Atlético-MG.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Enquanto isso, Bruno Rodrigues teve um estiramento muscular na coxa direita. Tanto no caso de Lucas Romero quanto no caso do atacante, os tratamentos indicados são conservadores, sem necessidade de cirurgia.

continua após a publicidade

Oficialmente, o Cruzeiro não divulga o tempo de recuperação esperado para os atletas, mas o caso do argentino, por ser mais grave, deverá demandar mais tempo, cerca de um mês.

Cruzeiro conquista o Campeonato Mineiro após seis anos

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na final do Campeonato Mineiro na noite deste domingo (8). A equipe comandada por Tite coroou a melhor campanha do torneio com um triunfo em um jogo caótico no Mineirão. Kaio Jorge marcou o único gol do clássico que terminou em pancadaria.

continua após a publicidade

A confusão começou após o goleiro Everson receber uma chegada de Christian e se irritar com o lance, partindo para cima do meia do Cruzeiro. A situação rapidamente se agravou e outros jogadores entraram na discussão, dando início a uma briga generalizada.

Cruzeiro campeão mineiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Retomada após título

Depois de conquistar o Campeonato Mineiro no último domingo, ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0 no Mineirão, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite irá enfrentar o Flamengo na quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Brasileirão.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.