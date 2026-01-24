Decisão do West Ham com Paquetá agita torcedores do Flamengo: 'Vai cair'

Em meio a negociações com o Flamengo, Lucas Paquetá sequer foi relacionado ao jogo do West Ham deste sábado (24). O brasileiro também não esteve entre os relacionados para o jogo anterior, contra o Tottenham. Na ocasião, o clube inglês justificou a ausência do meia por motivos médicos: dores nas costas.

Sem Paquetá, o West Ham entra em campo às 09h30 (de Brasília), contra o Sunderland, no Estádio Olímpico de Londres. A partida terá transmissão ao vivo nos canais ESPN 4 (Disney+ Premium) e CNN Esportes.

Enquanto acompanha de perto a negociação com o Flamengo, Paquetá está fora dos jogos do West Ham. Nuno Espírito Santos, técnico do time inglês, comentou a ausência do meio entre os relacionados.

— Todos sabem minha opinião sobre o Lucas, já falei sobre isso, mas para esse jogo (contra o Sunderland) ele não será relacionado. Nós temos de lidar com a situação dia a dia, e tentar encontrar uma solução. Espero que Lucas e o clube possam achar uma solução para que possamos seguir adiante — disse o treinador.

Os entraves de Flamengo e West Ham na negociação de Paquetá

A negociação entre Flamengo e West Ham, da Inglaterra, por Lucas Paquetá ainda está distante de um desfecho. A última proposta rubro-negra agradou o clube inglês pelo aspecto financeiro. Os moldes do negócio, entretanto, ainda são um entrave. O time de Londres topou diminuir a pedida, mas bateu o pé no formato da transação.

O Flamengo convenceu o West Ham a negociar Paquetá por cerca de 40 milhões de euros (R$ 248 milhões). Anteriormente, o valor almejado pelos hammers era de 45 milhões de euros.

Três fatores divergem entre Flamengo e West Ham: a forma de pagamento, a divisão entre os valores fixos (R$ 219 milhões) e os bônus e a data de liberação de Paquetá. O último fator, aliás, é o que mais impede o acordo.

Caso o negócio seja concretizado, o clube inglês aceita liberar Paquetá apenas no meio do ano, quando se encerra a temporada do futebol europeu (o fim da Premier League será no dia 25 de maio). O Flamengo, por sua vez, quer o atleta de forma imediata.