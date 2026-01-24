A história de Garrincha no Botafogo: jogos, gols e estatísticas

Entre 1950 e 1960, foi protagonista de equipe vencedora.

Garrincha é ídolo do Botafogo, onde teve maior carreira.

Poucos jogadores confundem-se tanto com a identidade de um clube quanto Garrincha com o Botafogo. O ponta-direita que encantou o mundo com dribles imprevisíveis e alegria espontânea construiu no time alvinegro o maior capítulo de sua carreira, tornando-se um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. O Lance! conta a história de Garrincha no Botafogo.

Entre os anos 1950 e 1960, Garrincha foi o principal rosto da fase mais gloriosa do Botafogo. Em um período marcado por esquadrões lendários, o clube reuniu jogadores que formariam a base da Seleção Brasileira bicampeã do mundo, e nenhum deles simbolizou tanto esse momento quanto o camisa 7.

Sua trajetória no Botafogo vai além de números frios. Garrincha redefiniu o papel do ponta, desequilibrando partidas grandes praticamente sozinho e transformando jogos comuns em espetáculos. Com ele em campo, o Botafogo enfrentou de igual para igual — e muitas vezes superou — o Santos de Pelé e as principais forças do eixo Rio–São Paulo.

Mesmo após o fim da carreira, sua imagem segue associada ao clube. Garrincha não foi apenas um craque do Botafogo; foi o jogador que elevou o Alvinegro ao patamar de referência mundial em futebol-arte, deixando um legado que atravessa gerações.

A história de Garrincha no Botafogo

Garrincha estreou oficialmente pelo Botafogo em 19 de julho de 1953, contra o Bonsucesso, pelo Campeonato Carioca. A estreia já entrou para a história: três gols na vitória por 6 a 3, um cartão de visitas que anunciava algo fora do comum.

Atuou pelo clube de 1953 a 1965, período que corresponde ao auge absoluto de sua carreira. Após a Copa do Mundo de 1962, teve uma breve saída, mas retornou ao Botafogo entre 1964 e 1965, encerrando sua trajetória alvinegra.

Depois do Botafogo, Garrincha ainda passou por clubes como Corinthians, Portuguesa Santista e Flamengo, mas sem repetir o impacto técnico, emocional e simbólico que teve vestindo a camisa alvinegra.

Jogos e gols pelo Botafogo

Os números de Garrincha variam conforme o critério adotado (oficiais, amistosos e torneios internacionais), mas as principais fontes históricas convergem para o seguinte cenário:

Jogos pelo Botafogo: entre 581 e 614 partidas

(alguns levantamentos ampliam o total ao incluir excursões internacionais e amistosos) Gols pelo Botafogo: entre 232 e 245 gols

(figura como 3º maior artilheiro da história do clube)

Em confrontos contra grandes clubes do eixo Rio–São Paulo, o Botafogo teve desempenho amplamente favorável com Garrincha em campo, reforçando sua reputação de jogador decisivo em jogos grandes.

Recordes e marcas notáveis

Entre os feitos individuais mais lembrados de Garrincha pelo Botafogo, destacam-se:

5 gols olímpicos (de cobrança direta de escanteio), marca raríssima no futebol profissional Ampla vantagem em clássicos contra o Flamengo, com cerca de 14 vitórias em 34 jogos Protagonismo absoluto em torneios internacionais amistosos, fundamentais para a projeção global do clube nos anos 1950 e 1960

Mais do que recordes numéricos, Garrincha deixou estatísticas "intangíveis": adversários deslocados, defesas desmontadas e partidas decididas com lances individuais que entraram para a memória coletiva.

Títulos conquistados pelo Botafogo

Com Garrincha como principal estrela, o Botafogo viveu sua era dourada, acumulando conquistas relevantes:

Estaduais

Campeonato Carioca: 1957, 1961 e 1962

Interestaduais

Torneio Rio–São Paulo: 1962 e 1964

Internacionais

Torneio Internacional de Paris: 1963 Torneio Pentagonal do México: 1958 Torneio Internacional da Colômbia: 1960 Torneio Quadrangular Interestadual: 1954

Esses torneios tinham enorme prestígio na época e ajudaram a consolidar o Botafogo como um dos clubes mais respeitados do mundo.

Estilo de jogo e legado histórico

Garrincha atuava como ponta-direita clássico, com características únicas: dribles curtos e imprevisíveis, aceleração explosiva, cruzamentos precisos e capacidade de desequilibrar partidas inteiras sozinho. Suas pernas tortas, longe de serem limitação, tornaram-se arma técnica decisiva.

No Botafogo, formou com Didi uma das duplas mais célebres da história do futebol, combinando improviso, inteligência e talento puro. Juntos, lideraram um time que encantou o Brasil e o mundo.

O impacto de Garrincha ultrapassa o clube. Pelo Botafogo, foi base direta da Seleção Brasileira bicampeã mundial em 1958 e 1962, sendo o grande herói do título no Chile. Ainda assim, é no Alvinegro que sua genialidade encontrou palco ideal.

Garrincha permanece como símbolo máximo do futebol-arte. No Botafogo, não foi apenas um craque: foi a personificação da alegria, da irreverência e da capacidade humana de transformar o jogo em espetáculo eterno.