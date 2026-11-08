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Série B: 37ª rodada termina com título, play-in e queda em aberto

Disputas pelo acesso e pela permanência serão decididas na última rodada

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
08/11/2026 21:56
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Troféu cromado da Série B do Brasileirão, com topo BRASILEIRÃO, ao fundo a fachada Casa do Futebol Brasileiro.
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro (Crédito: Joilson Marconne/CBF)

A 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim com definições ainda em aberto. A última rodada da competição será decisiva para definir o campeão, as equipes que conquistarão o acesso direto à Série A, os participantes do play-in e o último clube rebaixado à Série C.

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O Novorizontino garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro e segue na liderança da competição. A equipe paulista chega à última rodada com a possibilidade de conquistar o título da Série B, dependendo apenas de si.

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A disputa pelas vagas diretas na Série A também permanece aberta. O Juventude, por exemplo, pode terminar a 38ª rodada como campeão ou até mesmo perder a classificação direta. Caso empate ou perca para o Botafogo-SP e o Vila Nova vença o Fortaleza, a equipe gaúcha terá que disputar o play-in para tentar garantir o acesso.

Na briga pelo play-in, quatro equipes já estão garantidas, ao menos, nessa fase: Juventude, Vila Nova, Criciúma e Fortaleza. A última vaga segue em disputa entre CRB, Goiás e Atlético-GO, que chegam à rodada final ainda com possibilidades de classificação.

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Jogadores do Vila Nova celebram no campo, com torcida ao fundo.
Vila Nova chega à última rodada da Série B com chances de garantir o acesso direto à elite (Foto: Isabela Azine/AGIF/Folhapress)

Disputa contra o rebaixamento

Na parte inferior da tabela, três equipes já tiveram o rebaixamento confirmado: América-MG, Ponte Preta e Londrina. A última vaga na Série C será definida entre Avaí e Ceará, que chegam à rodada decisiva lutando pela permanência na segunda divisão.

O Avaí ganhou sobrevida ao vencer o São Bernardo em casa. Já o Ceará desperdiçou a oportunidade de garantir matematicamente a permanência. A equipe cearense precisava de apenas um empate diante do América-MG, mas acabou derrotada diante de sua torcida.

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Agora, o Ceará terá pela frente o CRB, fora de casa, em um confronto decisivo. Uma vitória garante a permanência na Série B, enquanto uma derrota, combinada com um triunfo do Avaí sobre o América-MG, decretará o rebaixamento da equipe cearense.

Resultados da 37ª rodada da Série B de 2026

  • Botafogo-SP 4 x 0 Londrina
  • Operário-PR 3 x 2 Sport
  • Avaí 2 x 1 São Bernardo
  • Novorizontino 2 x 1 Fortaleza
  • Cuiabá 1 x 2 Juventude
  • Vila Nova 1 x 0 Criciúma
  • Náutico 0 x 3 CRB
  • Athletic 2 x 3 Atlético-GO
  • Ceará 0 x 1 América-MG
  • Goiás 1 x 0 Ponte Preta

Jogos da 38ª e última rodada da Série B de 2026

Sábado (14/11) — 16h30 (de Brasília)

  • Ponte Preta x Operário-PR
  • São Bernardo x Athletic
  • América-MG x Avaí
  • Londrina x Náutico
  • Fortaleza x Vila Nova
  • Atlético-GO x Cuiabá
  • Criciúma x Novorizontino
  • Sport x Goiás
  • CRB x Ceará
  • Juventude x Botafogo-SP
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