Série B: 37ª rodada termina com título, play-in e queda em aberto

A 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim com definições ainda em aberto. A última rodada da competição será decisiva para definir o campeão, as equipes que conquistarão o acesso direto à Série A, os participantes do play-in e o último clube rebaixado à Série C.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Novorizontino garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro e segue na liderança da competição. A equipe paulista chega à última rodada com a possibilidade de conquistar o título da Série B, dependendo apenas de si.

continua após a publicidade

A disputa pelas vagas diretas na Série A também permanece aberta. O Juventude, por exemplo, pode terminar a 38ª rodada como campeão ou até mesmo perder a classificação direta. Caso empate ou perca para o Botafogo-SP e o Vila Nova vença o Fortaleza, a equipe gaúcha terá que disputar o play-in para tentar garantir o acesso.

Na briga pelo play-in, quatro equipes já estão garantidas, ao menos, nessa fase: Juventude, Vila Nova, Criciúma e Fortaleza. A última vaga segue em disputa entre CRB, Goiás e Atlético-GO, que chegam à rodada final ainda com possibilidades de classificação.

continua após a publicidade

Vila Nova chega à última rodada da Série B com chances de garantir o acesso direto à elite (Foto: Isabela Azine/AGIF/Folhapress)

Disputa contra o rebaixamento

Na parte inferior da tabela, três equipes já tiveram o rebaixamento confirmado: América-MG, Ponte Preta e Londrina. A última vaga na Série C será definida entre Avaí e Ceará, que chegam à rodada decisiva lutando pela permanência na segunda divisão.

O Avaí ganhou sobrevida ao vencer o São Bernardo em casa. Já o Ceará desperdiçou a oportunidade de garantir matematicamente a permanência. A equipe cearense precisava de apenas um empate diante do América-MG, mas acabou derrotada diante de sua torcida.

continua após a publicidade

Agora, o Ceará terá pela frente o CRB, fora de casa, em um confronto decisivo. Uma vitória garante a permanência na Série B, enquanto uma derrota, combinada com um triunfo do Avaí sobre o América-MG, decretará o rebaixamento da equipe cearense.

Resultados da 37ª rodada da Série B de 2026

Botafogo-SP 4 x 0 Londrina

Operário-PR 3 x 2 Sport

Avaí 2 x 1 São Bernardo

Novorizontino 2 x 1 Fortaleza

Cuiabá 1 x 2 Juventude

Vila Nova 1 x 0 Criciúma

Náutico 0 x 3 CRB

Athletic 2 x 3 Atlético-GO

Ceará 0 x 1 América-MG

Goiás 1 x 0 Ponte Preta

Jogos da 38ª e última rodada da Série B de 2026

Sábado (14/11) — 16h30 (de Brasília)