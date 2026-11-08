Série B: 37ª rodada termina com título, play-in e queda em aberto
Disputas pelo acesso e pela permanência serão decididas na última rodada
A 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim com definições ainda em aberto. A última rodada da competição será decisiva para definir o campeão, as equipes que conquistarão o acesso direto à Série A, os participantes do play-in e o último clube rebaixado à Série C.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Novorizontino garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro e segue na liderança da competição. A equipe paulista chega à última rodada com a possibilidade de conquistar o título da Série B, dependendo apenas de si.
A disputa pelas vagas diretas na Série A também permanece aberta. O Juventude, por exemplo, pode terminar a 38ª rodada como campeão ou até mesmo perder a classificação direta. Caso empate ou perca para o Botafogo-SP e o Vila Nova vença o Fortaleza, a equipe gaúcha terá que disputar o play-in para tentar garantir o acesso.
Na briga pelo play-in, quatro equipes já estão garantidas, ao menos, nessa fase: Juventude, Vila Nova, Criciúma e Fortaleza. A última vaga segue em disputa entre CRB, Goiás e Atlético-GO, que chegam à rodada final ainda com possibilidades de classificação.
Disputa contra o rebaixamento
Na parte inferior da tabela, três equipes já tiveram o rebaixamento confirmado: América-MG, Ponte Preta e Londrina. A última vaga na Série C será definida entre Avaí e Ceará, que chegam à rodada decisiva lutando pela permanência na segunda divisão.
O Avaí ganhou sobrevida ao vencer o São Bernardo em casa. Já o Ceará desperdiçou a oportunidade de garantir matematicamente a permanência. A equipe cearense precisava de apenas um empate diante do América-MG, mas acabou derrotada diante de sua torcida.
Agora, o Ceará terá pela frente o CRB, fora de casa, em um confronto decisivo. Uma vitória garante a permanência na Série B, enquanto uma derrota, combinada com um triunfo do Avaí sobre o América-MG, decretará o rebaixamento da equipe cearense.
Resultados da 37ª rodada da Série B de 2026
- Botafogo-SP 4 x 0 Londrina
- Operário-PR 3 x 2 Sport
- Avaí 2 x 1 São Bernardo
- Novorizontino 2 x 1 Fortaleza
- Cuiabá 1 x 2 Juventude
- Vila Nova 1 x 0 Criciúma
- Náutico 0 x 3 CRB
- Athletic 2 x 3 Atlético-GO
- Ceará 0 x 1 América-MG
- Goiás 1 x 0 Ponte Preta
Jogos da 38ª e última rodada da Série B de 2026
Sábado (14/11) — 16h30 (de Brasília)
- Ponte Preta x Operário-PR
- São Bernardo x Athletic
- América-MG x Avaí
- Londrina x Náutico
- Fortaleza x Vila Nova
- Atlético-GO x Cuiabá
- Criciúma x Novorizontino
- Sport x Goiás
- CRB x Ceará
- Juventude x Botafogo-SP
Pedro Emanuel lamenta eliminação do Vasco: 'Sensação de tristeza'Há 1 hora
Fora de Campo
Lucas Piton vira assunto após eliminação do Vasco: 'Não existe'Há 1 hora
Palmeiras
Piquerez rebate críticas ao Palmeiras e defende Abel Ferreira: 'Não é à toa'Há 1 hora
Palmeiras
Carlos Miguel desabafa após classificação do Palmeiras: 'Não sou um cara fácil de lidar'Há 1 hora
Futebol Nacional
Torcida do Vasco aplaude jogadores após eliminação na Copa do Brasil; veja vídeoHá 1 hora
Palmeiras
Abel Ferreira cobra arbitragem após lance de Thiago Mendes: 'Perdi Libertadores assim'Há 1 hora
Mais LANCE!