Torcida do Vasco aplaude jogadores após eliminação na Copa do Brasil; veja vídeo

Apesar da eliminação para o Palmeiras, a torcida do Vasco reconheceu o empenho da equipe na Copa do Brasil. Após Andrés Gómez converter sua cobrança e Carlos Miguel defender a quinta e última batida vascaína, um breve silêncio tomou conta de São Januário. Na sequência, os torcedores cruz-maltinos aplaudiram a dedicação dos jogadores ao longo da campanha. A manifestação, porém, não foi unanimidade: alguns presentes demonstraram insatisfação com os aplausos.

➡️ Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após eliminação" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#00A021">Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após eliminação

Reação da torcida após a eliminação do Vasco

São Januário recebeu 21.275 torcedores para o segundo confronto entre Vasco e Palmeiras. O público foi recorde do estádio em 2026. Até então, a maior quantidade tinha sido contra o Coritiba, pelo Brasileirão, quando a Colina Histórica recebeu 19.943 pessoas.

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Como foi Vasco x Palmeiras?

Primeiro tempo

O Vasco foi para o intervalo vencendo o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Colidio aos 15 minutos. O argentino aproveitou cruzamento de Cuiabano pela esquerda e colocou o Cruz-Maltino à frente, igualando o placar agregado da semifinal. Apesar da vantagem vascaína, o Palmeiras criou as melhores oportunidades da etapa inicial: Flaco López e Arias acertaram a trave, enquanto Maurício parou em grande defesa de Léo Jardim. O primeiro tempo também teve reclamações e cartões amarelos para jogadores das duas equipes.

Segundo tempo

O Palmeiras empatou aos nove minutos, com um golaço de Piquerez, que cortou para dentro e acertou o ângulo de Léo Jardim. O resultado colocava o Verdão na final, mas o Vasco não desistiu e voltou a ficar em vantagem aos 30, quando Puma Rodríguez soltou uma bomba em cobrança de falta. Na reta final, o Cruz-Maltino pressionou em busca do terceiro gol, enquanto o Palmeiras tentou administrar o resultado. Com o placar de 2 a 1 para o Vasco, a decisão da vaga foi para os pênaltis.

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Disputa de pênaltis

O Palmeiras venceu por 6 a 5 e garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil. Vitor Roque, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Andreas Pereira e Marlon Freitas converteram suas cobranças, enquanto Giay desperdiçou. Pelo Vasco, marcaram Thiago Mendes, Santiago Sosa, Colidio e Puma Rodríguez. Lescano parou em Carlos Miguel, e Andrés Gómez teve a cobrança decisiva defendida pelo goleiro palmeirense. Léo Jardim também defendeu uma cobrança, de Giay, mas não foi suficiente para evitar a eliminação vascaína.

Carlos Miguel decide nas penalidades contra o Vasco e garante o Palmeiras na final da Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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