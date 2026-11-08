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Piquerez rebate críticas ao Palmeiras e defende Abel Ferreira: 'Não é à toa'

Lateral comenta cobranças e destaca a regularidade do treinador português

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
08/11/2026 21:02
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Joaquín Piquérez, jogador do Palmeiras, em campo durante o jogo, sorrindo com a camisa branca do clube.
Piquerez defendeu o trabalho de Abel Ferreira após a classificação do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, do Palmeiras, comentou as críticas recebidas pela equipe e saiu em defesa do trabalho do técnico Abel Ferreira após a classificação para a final da Copa do Brasil, neste domingo (08), contra o Vasco, em São Januário.

O uruguaio destacou a oscilação das avaliações sobre os jogadores no futebol brasileiro e ressaltou a regularidade do treinador português.

— A gente ouve as críticas, que nem são importantes para a gente, porque aqui no Brasil sabemos que é oito ou oitenta, como falam aqui. Domingo você é craque e quarta-feira você é o pior jogador do mundo — afirmou Piquerez.

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— Sim, somos conscientes dos nossos momentos, fazemos as críticas que são necessárias para continuar evoluindo. Mas, assim, Abel tem uma consistência muito destacada. Que é isso que você fala do trabalho dele, o treinador mais longevo do futebol brasileiro, e não é à toa. Porque ele está, ano após ano, chegando em finais e competindo por títulos. São 18 finais para ele. Tomara que consiga levantar mais duas taças ou três, porque estamos vivos nas três competições ainda esse ano — comentou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, observa o jogo no banco de reservas diante do Vasco.
Sob o comando de Abel Ferreira, Palmeiras vai disputar a final da Copa do Brasil (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Piquerez analisa classificação do Palmeiras

O Palmeiras garantiu a vaga na decisão após superar o Vasco na semifinal. Na avaliação de Piquerez, a equipe paulista foi superior ao adversário no confronto, principalmente pelas oportunidades criadas ao longo dos 180 minutos.

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— Na minha opinião, tivemos dois times. O Vasco fez seu jogo, nós fizemos o nosso. Mas eu acho que fomos mais merecedores pelas claras situações que tivemos. Tivemos duas bolas na trave, uma no poste e outra na trave. Tivemos uma de Mauricio, tivemos momentos perigosos. O Vasco teve jogadas um pouco mais fora do contexto do jogo. Eles tiveram mais dificuldade para chegar. Eu acho que, em 180 minutos, fomos mais merecedores que eles — explicou.

Apesar da classificação, o lateral pediu cautela e destacou que o Palmeiras ainda precisa transformar o bom momento em conquistas.

— Temos que continuar porque estamos fazendo um grande trabalho, mas ainda não conquistamos nada. Todos sabemos que, no futebol e no esporte, geralmente ninguém lembra do segundo. Já aconteceu ano passado, em 2025, para nós. Então, temos que continuar trabalhando porque nada está conquistado ainda. Falta muito pouco para poder conquistar — concluiu.

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