Em recuperação, Raphael Veiga divide torcida por Norris e Palmeiras

O meio-campista Raphael Veiga aproveitou o domingo para acompanhar de perto o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos. Fã da categoria, o jogador do Palmeiras revelou que a paixão pelas pistas é antiga e declarou sua torcida na corrida deste domingo (8).

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— Sou fã de Fórmula 1, tô sempre acompanhando. O ano passado eu não consegui vir, mas os outros três últimos eu vim, é bem legal — contou Veiga, destacando a expectativa de ver os pilotos brasileiros em ação, mas com um "favorito" internacional. — Eu vim com o Lando [Norris] ali, tô com ele também, então, que ganhe um deles.

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Antes da corrida, que começa às 14h (de Brasília), Raphael Veiga circulou pelo paddock e visitou a garagem da McLaren. Norris, que tem a pole position, tem uma relação de proximidade com o Palmeiras, especialmente pela admiração pelo técnico Abel Ferreira, e ocasionalmente acompanha as partidas do clube no Nubank Parque.

Emprestado ao América, do México, Raphael Veiga retornou ao Palmeiras para se recuperar de uma luxação no ombro esquerdo e segue tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. O contrato com a equipe mexicana vai até o final do ano e o futuro do jogador ainda não foi definido.

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— Estou me sentindo bem, fazendo uma boa recuperação. Melhorando a cada dia — completou.

Raphael Veiga comemora gol marcado pelo América-MEX contra o Atlético San Luís (Foto: Divulgação)

Dia de torcedor

Além de torcida no Autódromo de Interlagos, Raphael Veiga terá mais um "compromisso" na tarde deste domingo: a semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Palmeiras, às 17h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.

— Vou sair daqui correndo e ir torcer pelo Palmeiras em casa tranquilo - disse.

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