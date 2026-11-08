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Atlético-MG: Fred abre o jogo sobre recuperação de lesão

Atleta teve uma lesão na posterior da coxa esquerda

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
08/11/2026 13:00
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Fred contra o Grêmio
Fred contra o Grêmio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Um mês depois de ter lesionado a posterior da coxa esquerda em 8 de outubro contra o Athletico-PR, Fred voltou a jogar pelo Atlético-MG no último sábado (7), contra o Grêmio. Após a partida, ele falou sobre a sua recuperação.

– Estou me recuperando bem. Óbvio que queria jogar por 90 minutos, mas temos uma final pela frente. É difícil, se tem uma nova lesão agora pode ser que não chegue para a final. Tínhamos que gerir, entendemos, queria jogar o jogo todo. Quando entrei tentei ajudar, mas faz parte – explicou o jogador que ainda projetou a decisão da Sul-Americana.

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– Temos que continuar, levantar a cabeça. Poderíamos ter feito um primeiro jogo melhor. Mas é continuar, não abaixar a cabeça. Saímos da motivação que vamos ter, uma final de Sul-Americana, estamos focados para buscar o título – comentou.

Durante a coletiva de imprensa depois da partida contra o Grêmio, o técnico do Atlético-MG, Eduardo Domínguez, falou sobre a situação física de Fred e revelou que sua lesão ainda está aberta.

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– Fred e Mateo (Cassierra) não estavam em condições de jogar tantos minutos. Fred ainda está com a lesão aberta. Então tínhamos que manter o nível do time, Mateo praticamente os dois só fizeram ontem um treino normal, ontem. Quase um mês ficaram fora. O ritmo não é o mesmo, se notou. Fred perdeu algumas bolas que não costuma perder. Sabíamos que era normal, se entrassem antes seria ainda mais difícil criar as opções, mas Fred com a capacidade que tem criou uma das chances mais claras do segundo tempo, e a defesa do goleiro foi incrível – disse Eduardo Domínguez que ainda falou sobre o número de lesões no Atlético-MG.

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Atlético-MG 1 x 0 Grêmio

O Grêmio está na final da Copa do Brasil. Com a vantagem construída na vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Tricolor Gaúcho empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG neste sábado (7), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e confirmou a classificação. Renan Lodi abriu o placar para o Galo, mas Carlos Vinícius marcou o gol de empate e garantiu a vaga gremista na decisão.

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Agora, o Grêmio aguarda a definição do adversário na final. Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 17h, pelo jogo de volta da outra semifinal da Copa do Brasil.

O Atlético-MG dominou as ações e abriu o placar aos 25 minutos, com um golaço de Renan Lodi. Weverton ainda fez boas defesas para evitar outros gols, mas, aos 37, Carlos Vinícius aproveitou cruzamento de Noriega e empatou de cabeça. Apesar da pressão atleticana, o Grêmio segurou o resultado até o intervalo.

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Carlos Vinicius ergue o braço para celebrar o gol do empate do Grêmio contra o Atlético
Carlos Vinicius ergue o braço para celebrar o gol do empate do Grêmio contra o Atlético (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Na segunda etapa, o Atlético seguiu superior e pressionando, mas com o passar do tempo, perdeu intensidade. Mesmo com a entrada de Fred, pedido pela torcida, os caminhos para a área gremistas ficaram mais difíceis de serem encontrados. Com a chegada da chuva, o trabalho alvinegro ficou ainda mais difícil. Na reta final, a situação piorou quando Vitao foi expulso por entrada dura em Braithwaite.

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