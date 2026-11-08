Leila manda recado à torcida e valoriza elenco do Palmeiras: 'jogam com a alma'
A presidente do Verdão está no Rio de Janeiro para acompanhar a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, que acontece neste domingo (8)
A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, está no Rio de Janeiro para acompanhar o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, que acontece neste domingo (8), às 17h30 (de Brasília), em São Januário.
Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a mandatária alviverde enalteceu a dedicação do elenco e celebrou o fato de a equipe seguir viva e disputando troféus em três frentes: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.
— É para isso que a gente trabalha, para estar numa final de Libertadores, numa semifinal da Copa do Brasil, disputando o Campeonato Brasileiro. Então, eu só tenho a agradecer ao trabalho incansável do nosso elenco, dos nossos jogadores, que eu tenho certeza de que jogam com a alma, com toda a energia, para trazer alegria para o nosso torcedor — afirmou a presidente.
Além de elogiar a postura competitiva dos atletas, a mandatária palmeirense direcionou um agradecimento especial aos torcedores que apoiam o time na reta final da temporada.
— E também, claro, quero agradecer do fundo do coração aos nossos milhões de torcedores, que eu tenho certeza de que estão extremamente honrados, extremamente satisfeitos e felizes com o desempenho do nosso time, com todo esse protagonismo. Então vamos em frente, lutando sempre. Avante, Palestra! — finalizou Leila.
Palmeiras tem desfalques para o jogo contra o Vasco
O Palmeiras tem duas baixas confirmadas para o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. Paulinho ainda não voltou a treinar com o elenco desde a lesão sofrida diante do Fluminense, pela Libertadores, e está fora da partida. Jefté, por outro lado, continua afastado após testar positivo em exame antidoping.
O camisa 10 sofreu um trauma na panturrilha em 21 de outubro e segue sem condições de jogo. O Palmeiras não estipulou um prazo para seu retorno e espera utilizar a pausa para a Data Fifa para avançar em sua recuperação.
Provável escalação
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.
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