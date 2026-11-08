O futuro de Thiago Silva no Fluminense ainda está indefinido, mas os companheiros de elenco já começaram a se mobilizar para tentar manter o zagueiro no clube na próxima temporada. Com contrato até 31 de dezembro de 2026, o defensor tem apenas quatro partidas restantes no calendário tricolor, mas recebeu uma demonstração pública de apoio de Guga e Renê, que iniciaram uma campanha pela sua permanência.

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Os dois laterais comentaram na última publicação de Thiago Silva nas redes sociais e usaram hashtags pedindo que o jogador continue no clube em 2027. A iniciativa ganhou força entre os torcedores, que passaram a repetir o pedido nos comentários. Em quase 24 horas, a publicação recebeu mais de 2 mil mensagens, em sua maioria com manifestações favoráveis à continuidade do zagueiro.

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➡️Thiago Silva embala vestiário e deixa futuro em aberto no Fluminense antes de vitória no Brasileirão

O próprio Fluminense também entrou na mobilização. O clube publicou uma mensagem nas redes sociais pedindo que o ídolo "fique para sempre", ampliando a repercussão da campanha.

Campanha para Thiago Silva seguir no Fluminense (Foto: Reprodução)

Futuro de Thiago Silva segue indefinido

Aos 42 anos, Thiago Silva ainda não anunciou qual será o próximo passo da carreira. Depois da eliminação do Fluminense na semifinal da Libertadores, o zagueiro afirmou que aquela havia sido sua última participação no torneio continental. A declaração, porém, não significou uma confirmação de aposentadoria ou de saída do clube.

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Questionado sobre o futuro, o defensor evitou dar uma resposta definitiva e também ressaltou que encerrar sua participação na Libertadores não significava necessariamente deixar o Fluminense.

Um dos fatores que pesam na decisão é a distância da família. Em diferentes entrevistas, Thiago Silva já falou sobre a dificuldade de permanecer longe da esposa e dos filhos, que continuam morando em Londres.

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Terceira passagem pelo Fluminense

Revelado pelo Fluminense, Thiago Silva está em sua terceira passagem pelo elenco profissional. A primeira ocorreu entre 2006 e 2008, seguida pelo retorno em 2024, quando permaneceu até 2025. O zagueiro voltou ao clube no segundo semestre de 2026.

Ao todo, soma 226 jogos com a camisa tricolor, 19 gols e cinco assistências. Seu principal título pelo clube foi a Copa do Brasil de 2007. Em 2008, foi vice-campeão da Libertadores. Nas passagens mais recentes, o Fluminense foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil, em 2025, e da Libertadores, em 2026.

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Zagueiro se prepara para trabalhar como treinador

Além da possibilidade de seguir em campo, Thiago Silva já iniciou a preparação para uma carreira fora das quatro linhas. O defensor concluiu a Licença A da Uefa e vem realizando cursos para se tornar treinador quando decidir encerrar a trajetória como jogador.

Em outubro, ele chegou a comandar uma atividade com atletas do sub-17 do Fluminense, como parte do processo de formação. Enquanto se prepara para uma possível transição de carreira, o zagueiro ainda tem quatro compromissos na temporada e uma decisão importante sobre seu futuro.