O Fortaleza demitiu o técnico Paulo Autuori após a derrota para o Novorizontino, neste sábado (08), fora de casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pela ESPN. A decisão acontece na reta final da competição, com a equipe cearense já classificada para os playoffs de acesso à elite do futebol nacional.

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À frente do Fortaleza na Série B, Autuori comandou a equipe em 17 partidas, com seis vitórias, 10 empates e apenas uma derrota, somando 28 pontos conquistados. Apesar do retrospecto, o treinador não conseguiu evitar a sequência de resultados negativos nas últimas rodadas.

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O Leão do Pici acumula três partidas consecutivas sem vencer, diante de Ponte Preta, Atlético-GO e Novorizontino. A sequência aconteceu justamente em um momento decisivo da temporada, quando o clube busca garantir o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

Aos 70 anos, Paulo Autuori possui uma trajetória de quase quatro décadas no futebol, com passagens por clubes e seleções de quatro continentes. Entre suas principais conquistas estão o Campeonato Brasileiro de 1995, pelo Botafogo, a Libertadores de 1997, pelo Cruzeiro, além da Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa de 2005, pelo São Paulo.

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No exterior, o treinador comandou as seleções do Peru e do Catar, além de trabalhar em clubes de Portugal, Japão, Catar, Bulgária, Colômbia e Peru. Antes de assumir o Fortaleza, teve uma passagem de um ano e três meses pelo Sporting Cristal, com 54,3% de aproveitamento em 46 partidas e classificação à fase de grupos da Libertadores.

Paulo Autuori deixou o comando do Fortaleza após sequência de três jogos sem vitória na Série B (Foto: Rafael Vieira/AGIF/Folhapress)

Fortaleza aguarda adversário nos playoffs da Série B

Mesmo com a derrota e a saída do treinador, o Fortaleza já garantiu presença nos playoffs da Série B, assim como o Criciúma. Agora, o clube aguarda a definição das últimas rodadas para conhecer seu adversário na disputa por uma vaga na primeira divisão.

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Pelo regulamento da competição, os dois primeiros colocados conquistam o acesso direto à Série A. Já as equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputarão os playoffs, em confrontos de ida e volta.

O terceiro colocado enfrentará o sexto, enquanto o quarto terá pela frente o quinto. Os vencedores dos dois confrontos também garantirão presença na elite do futebol brasileiro na próxima temporada.