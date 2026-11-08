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Carlos Miguel desabafa após classificação do Palmeiras: 'Não sou um cara fácil de lidar'

Goleiro brilhou nos pênaltis diante do Vasco e falou sobre seu temperamento.

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
08/11/2026 20:35
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Goleiro do Palmeiras, camisa amarela, levanta o braço diante da rede do gol.
Carlos Miguel defendeu dois pênaltis e foi decisivo na classificação do Palmeiras diante do Vasco (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O goleiro Carlos Miguel foi um dos protagonistas da classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil, neste domingo (08), diante do Vasco, em São Januário. Após defender dois pênaltis e garantir a vaga da equipe Alviverde, o jogador fez um desabafo sobre sua personalidade, reconheceu dificuldades para controlar o temperamento e destacou a importância do apoio recebido no clube.

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Carlos Miguel dividiu os méritos da classificação com Marcelo Lomba, seu companheiro de posição, e revelou que tem trabalhado para controlar o comportamento no dia a dia.

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— Não sou só eu que defendo aqueles pênaltis. São as mãos do Marcelo Lomba, que está no meu dia a dia, sempre no meu ouvido, me aconselhando e me ajudando a ser um exemplo para todos. Não sou um cara muito fácil de lidar, sou explosivo e sei disso, mas, graças a Deus, com a ajuda de todos no dia a dia, estou concentrando e controlando muito isso. Mudou muito em pouco tempo. Sou feliz e grato por isso — disse ao SporTV.

O goleiro também falou sobre as dificuldades enfrentadas ao longo da carreira e da vida pessoal. Ao comentar sua personalidade, ressaltou a importância da família e das pessoas próximas para superar os momentos de adversidade.

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— Minha fortaleza é... Com certeza, sou um cara muito frio, às vezes, por tanta coisa que passei na minha vida. Às vezes não consigo valorizar muito o que eu tenho, o amor de todas as pessoas que eu tenho comigo. Queria agradecer a todos eles porque muitos não sabem. Muitos já me conhecem, minha família, minhas tias, minha mulher, meu irmão. Ninguém sabe o quanto é difícil apanhar e levantar no outro dia com felicidade e alegria para trabalhar — declarou.

Carlos Miguel e Marlon Freitas encostam as testas durante partida de futebol, próximo da baliza.
Carlos Miguel destacou o apoio dos companheiros e o trabalho de Abel Ferreira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Carlos Miguel valoriza trabalho no Palmeiras

Além das questões pessoais, Carlos Miguel destacou o esforço coletivo para alcançar mais uma decisão. O goleiro ressaltou a dedicação dos jogadores e da comissão técnica, além de lembrar que o Palmeiras segue na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

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— Quando a gente vê o resultado de muito trabalho e empenho, não só meu, mas de toda comissão, todos os jogadores, e o tanto que a gente se doa por esse clube no dia a dia em prol de, no final do ano, chegar em mais uma final e ainda decidir um Brasileiro, porque ainda tem muita coisa. A gente vê a força, que está valendo todo trabalho, todo empenho, e eu valorizo isso — seguiu.

Por fim, o jogador elogiou o trabalho de Abel Ferreira e destacou a liderança do capitão Gustavo Gómez. Segundo o goleiro, a união do elenco tem sido fundamental para a equipe superar as dificuldades durante a temporada.

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— O dia a dia com o Abel é espetacular. Vim para cá sabendo que era um exemplo de treinador para todos nós, que ia me ajudar a evoluir muito, mentalmente e em vários outros sentidos. Isso me deu muito mais força para vir para esse grupo e ver como ele lida, tanto ele quanto nosso capitão Gustavo Gómez. Você vê a leveza de todos, não vê ninguém pensando acima do grupo. Todos unidos no coletivo e isso que nos faz chegar até aqui. Às vezes vamos sofrer, vamos errar, todos juntos, mas, na hora de vencer, também vamos vencer todos juntos — continuou.

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