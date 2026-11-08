Pedro Emanuel lamenta eliminação do Vasco: 'Sensação de tristeza'

A eliminação do Vasco na semifinal da Copa do Brasil deixou um sentimento de tristeza no elenco e na comissão técnica. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, neste domingo (8), em São Januário, o Cruz-Maltino acabou eliminado na disputa de pênaltis, por 6 a 5. Depois da partida, o técnico Pedro Emanuel lamentou a queda, mas destacou o orgulho pelo caminho percorrido pela equipe na competição.

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— O que tiro dessa Copa é o orgulho pelo percurso. Criamos uma grande expectativa nessa competição. Saímos com uma sensação de tristeza porque fizemos tudo que estava ao nosso alcance para chegar à final. Enfrentamos uma equipe muito boa, e isso faz parte do crescimento para o Vasco. Uma equipe que já foi grande e quer voltar a ser grande — afirmou o treinador português.

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Pedro Emanuel, treinador do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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Com a eliminação, o Vasco agora volta suas atenções para a reta final do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será no sábado (14), contra a Chapecoense, na Arena Condá, às 20h30, em partida atrasada da 21ª rodada.

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Avaliação do desempenho na Copa do Brasil

— O que tiro dessa Copa é o orgulho pelo percurso. Criamos uma grande expectativa nessa competição. Saímos com uma sensação de tristeza porque fizemos tudo que estava ao nosso alcance para chegar à final. Enfrentamos uma equipe muito boa, e isso faz parte do crescimento para o Vasco. Uma equipe que já foi grande e quer voltar a ser grande — disse o técnico português.

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Restante da temporada de 2026

— Infelizmente, vamos ter um espaço maior de tempo agora, que vai nos permitir recuperar os jogadores. Todos nós estamos tristes aqui e o vestiário não está diferente. Sentimos muito porque trabalhamos muito e era um momento importante para todos, tanto individualmente, como equipe. Lógico que é um dia de grande tristeza para nós. Ganhamos um grande time, um time que está lutando pela Libertadores e pelo Brasileirão. É doloroso ter esse sentimento, e eu costumo dizer que o futebol tem tanto de mágico quanto de cruel. Ficamos a alguns segundos de ser mágico e temos que aprender a viver com isso. Só sofremos porque estivemos presentes. Muitos times gostariam de estar na nossa posição. Por isso fica esta sensação de que, de fato, estamos tristes. Hoje lutamos, trabalhamos, jogamos para passar e fomos eliminados. Temos noção e orgulho daquilo que fizemos.

Mudança de postura do "Vasco de Pedro Emanuel"

— Encontrei uma estrutura muito bem organizada, pessoas que me transmitiram confiança e quando entrei no CT disse que senti uma atmosfera muito boa dentro do clube. Acho que isso é o início de um processo que queremos implementar. Depois do CT passou para o elenco que tínhamos, que naturalmente estava desanimado e desacreditado. Com trabalho e dedicação voltamos a colocar o time em um nível competitivo para disputar os três pontos e as eliminatórias. Hoje o presidente falou palavras muito bonitas antes do jogo.

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— Sou a "face visível" porque dou a cara, mas tem muita gente no dia a dia que faz com que as coisas aconteçam. Por isso, estarmos todos pensando da mesma forma, acho que é o nosso grande segredo. Hoje, por exemplo, é fantástico olhar e ver essa criação que temos com nossa torcida. Entrei no vestiário e vi muita gente para além dos jogadores muito tristes. Isso é importante para que se sintam bem, se sintam confiantes. É isso que fazemos. Uma das coisas que me satisfez hoje, como treinador, é ver que entramos de uma forma muito competitiva. Queríamos respeitar o adversário, mas igualando. Isso é um trabalho em equipe.

Frustração pela eliminação

— Eu não vou entrar por aí (arbitragem no primeiro jogo), acho que hoje foi um bom espetáculo. Naturalmente, o primeiro jogo poderia ter sido diferente. Nesse primeiro jogo, não vou dizer o contrário. Na minha opinião, acho que pelo menos o VAR deveria ter sido chamado, é para isso que o VAR existe, quando há um lance duvidoso dentro da área. Mas não queria ir muito por aí. Queria enaltecer a capacidade que o Vasco teve de enfrentar uma grande equipe, que está habituada a ganhar muitos títulos nos últimos anos e que nós consideramos como uma das mais qualificadas da América do Sul. E nós conseguimos ter a força, a capacidade, a energia e a qualidade para virar o resultado. Isso temos que enaltecer. Eu tinha avisado que é difícil jogar em São Januário, quando temos a torcida ao nosso lado, como aconteceu hoje... Um dos grandes objetivos nossos hoje era proporcionar um grande momento para o clube.

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— Acho que estamos merecendo isso, pelo trabalho desenvolvido e pela dificuldade que vivemos nos últimos anos. Acho que era um momento de grande orgulho que íamos sentir. Continuamos de ter orgulho porque, de fato, a entrega da equipe e os aplausos da nossa torcida no final vão ao encontro disso. A torcida se vê muito na equipe, e eu quero que assim seja. Nós trabalhamos muito para ganharmos e oferecermos esses momentos para a torcida. Mas isso faz parte de um crescimento, custa-nos, é doloroso. A tristeza é fato, e hoje mais ainda porque estivemos perto. Os últimos 25 minutos de jogo foram muito intensos da nossa parte, apesar de o campo estar pesado e o gramado irregular. Acreditamos sempre que poderíamos fazer o gol que nos colocaria na final.

— Estivemos próximos. Tentamos, não conseguimos, o Palmeiras acabou sendo mais competente nos pênaltis. Nós temos que aceitar. Custa-nos, a tristeza é grande, mas faz parte do crescimento. Eu tenho um grande orgulho do percurso que fizemos nessa Copa, tal qual tenho grande orgulho do que estamos construindo juntos. É difícil, é muito difícil, não é de um dia para o outro. Faz parte do nosso crescimento aprender com essas derrotas.

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Como o Vasco saí dessa competição?

— Primeiro de tudo, é o tamanho daquilo que temos que proporcionar como crescimento para a equipe e para o clube. Ele (Abel Ferreira) falou bem, são 18 finais só no tempo em que ele está à frente da equipe. Isso mostra trabalho e toda ambição de um clube que é grande, como é o Palmeiras, e que tem um elenco de luxo. E acho que esse é o desafio que eu deixo para o nosso elenco, porque nós temos qualidade, temos capacidade, somos muito mais fortes como equipe. Isso sem dúvida foi algo que se materializou hoje, porque só uma verdadeira equipe sabe sofrer, como foi no começo do jogo.

— Eu reconheço que o Palmeiras esteve melhor, teve duas oportunidades para poder se adiantar no placar, isso tornaria tudo mais difícil para nós. Conseguimos sobreviver a isso, e isso faz parte das grandes equipes. O jogo tem 90 minutos, tem muitas nuances, muitos altos e baixos. Por vezes estamos por cima.

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— Hoje o jogo foi muito difícil, exatamente por isso, porque jogamos contra uma equipe experientíssima e habituada a fazer esse tipo de jogos, quase mensalmente, digamos assim. Esse é um crescimento grande para nós, enquanto clube, mas, acima de tudo, em termos individuais. Vivenciar isso, sentir que estivemos tão próximos e que, da próxima vez, vamos estar muito melhor preparados para esse tipo de decisão.

Sosa na zaga e três zagueiros

— É uma excelente pergunta. Não sei se viu o último jogo contra o Athletico-PR. Cada jogo tem uma circunstância. Às vezes não temos substituições programadas. Temos que ver o que está acontecendo no jogo. O Andrés estava muito preso em um espaço em que ele não conseguia criar perigo para o Barboza, e o Puma é mais ofensivo que o PH. Essa foi a forma que conseguimos ser mais agressivos ali. Passamos o Gómez para a esquerda porque o Palmeiras estava muito tranquilo ali.

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— Então criamos esse espaço para o Facundo poder jogar mais confortável. Tínhamos que buscar o gol. Nós vimos que o Palmeiras é a melhor equipe para jogar em transição, então tínhamos que ter cuidado com isso também. Tudo isso foi em função do que o jogo estava nos dando. Fomos criando uma ou outra situação. Quem entra, entra com energia para nos ajudar. Isso é importante para o time no momento em que precisa do resultado. Temos visto muitos jogadores nossos que, quando entram, fazem a diferença.

— Isso tem muito a ver com a forma como que estruturo o sistema, não tem muito a ver com os jogadores. Eu gosto muito de pôr em prática aquilo que são as características dos jogadores em função das necessidades da equipe. Eu achei que, contra o Athletico, ter três zagueiros nos deixaria mais sólidos. Mas a minha estrutura nem é essa. Precisávamos ter, em um determinado momento, um suporte maior atrás. Para nos dar mais consistência e confiança para defender. E para nunca perder uma coisa que temos de bom: somos uma das equipes que mais cruza no campeonato e somos uma das equipes que mais finaliza dentro da área do nosso adversário.

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— Isso não podemos perder. Não fomos sólidos atrás, que é outra coisa que eu disse. Nós tivemos esse tempo todo para que o equilíbrio entre defender e atacar fosse muito forte. Quando isso aconteceu, nós nos tornamos grandes candidatos a vencer, como aconteceu no ano passado. Eu quero que a equipe esteja sempre equilibrada, que goste de atacar, que goste de ter a bola, que queira agredir o adversário e, ao mesmo tempo, saiba jogar sem bola e consistente para nos permitir ter confiança nesses momentos.

Dá pra dizer que o Vasco foi mais efetivo do que foi bem no jogo?

— No geral, não foi tão assim. O Palmeiras começa melhor, tem duas oportunidades. Nós fomos mais eficazes. Alguma parte das chances dele partiu de erros nossos e não estávamos diante de um time qualquer. Era o adversário mais difícil entre os quatro. Sofremos um grande gol que surge de uma jogada individual de um jogador de qualidade. E depois tínhamos que mexer com o jogo. A forma como fizemos as alterações ajudou a equipe. O controle que o Palmeiras queria ter, nós tentamos desestabilizar um pouco. Com o desgaste que já tinham, conseguimos a falta, mas poderia ter sido uma outra situação. Não me recordo do Palmeiras sofrer dois gols em um jogo. A torcida ficou triste, não vou dizer o contrário. Mas o que fica para mim é a forma como saímos. Com a torcida reconhecendo que demos tudo que tínhamos, mas que caímos de uma forma cruel.

Clima no vestiário

— O Lescano saiu chorando e vários outros. É normal. Hoje ele sente o peso de falhar em um pênalti, mas isso faz parte. Só não falha quem não assume, e ele tinha minha confiança. Todos tinham. Nem sempre o melhor faz, e ele foi um dos melhores em campo durante o jogo. Temos muitos exemplos de grandes jogadores que falharam. Isso vai nos custar muito, mas amanhã já estaremos juntos, um pouco mais calmos, para recuperar ele e todos os outros.

— Quando cheguei, eu tinha que me fazer conhecer pelo trabalho. Muitas das vezes que os torcedores me abordavam na rua, diziam que estavam sempre presentes. E isso me diz muito. Quando damos o melhor de nós, o torcedor se faz presente por uma causa grande, que é o Vasco. Nós estamos trilhando esse caminho, estamos procurando nosso caminho de pôr o Vasco em jogos decisivos cada vez mais. Esse clube teve mérito naquilo que fez. Foi um trajeto difícil, em uma temporada difícil para todos nós, mas estivemos aqui.

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