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Pedro Emanuel define escalação do Vasco para partida decisiva contra o Palmeiras

Cruz-Maltino terá Gabriel Pereira na zaga no lugar do suspenso Saldivia

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 16:01
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Gabriel Pereira após a partida entre Boca Juniors e Vasco
Gabriel Pereira após a partida entre Boca Juniors e Vasco (Foto: Reprodução)

O Vasco está escalado para a partida decisiva contra o Palmeiras, que vai definir o segundo finalista da Copa do Brasil. O técnico Pedro Emanuel terá praticamente força máxima para o confronto deste domingo (8), em São Januário. A única mudança em relação à equipe que vinha atuando é a entrada do zagueiro Gabriel Pereira no lugar de Saldivia, expulso no primeiro jogo entre as equipes.

➡️ Vasco x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte.

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➡️ Vasco x Palmeiras: argentinos Flaco e Lescano podem ser decisivos na Copa do Brasil

Uma novidade entre os relacionados é o retorno de Marino ao banco de reservas. O jogador não viajou com a delegação para enfrentar o Athletico-PR, no meio da semana, e permaneceu no Rio de Janeiro para tratar uma lesão no tornozelo.

Marino em campo na partida entre Vasco e Sul-Americana
Marino em campo na partida entre Vasco e Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

➡️ Vasco vê semifinal contra o Palmeiras como caminho para se garantir na Libertadores

A bola rola às 17h (de Brasília), em São Januário. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Cruz-Maltino precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação à final no tempo regulamentar. Uma vitória vascaína por um gol leva a decisão para os pênaltis.

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