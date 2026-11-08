O Vasco está escalado para a partida decisiva contra o Palmeiras, que vai definir o segundo finalista da Copa do Brasil. O técnico Pedro Emanuel terá praticamente força máxima para o confronto deste domingo (8), em São Januário. A única mudança em relação à equipe que vinha atuando é a entrada do zagueiro Gabriel Pereira no lugar de Saldivia, expulso no primeiro jogo entre as equipes.

➡️ Vasco x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte.

continua após a publicidade

➡️ Vasco x Palmeiras: argentinos Flaco e Lescano podem ser decisivos na Copa do Brasil

Uma novidade entre os relacionados é o retorno de Marino ao banco de reservas. O jogador não viajou com a delegação para enfrentar o Athletico-PR, no meio da semana, e permaneceu no Rio de Janeiro para tratar uma lesão no tornozelo.

Marino em campo na partida entre Vasco e Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

➡️ Vasco vê semifinal contra o Palmeiras como caminho para se garantir na Libertadores

A bola rola às 17h (de Brasília), em São Januário. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Cruz-Maltino precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação à final no tempo regulamentar. Uma vitória vascaína por um gol leva a decisão para os pênaltis.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.