Sensações do Brasileirão, Mirassol e Bahia fazem confronto direto

Mirassol e Bahia já foram considerados surpresas, mas atualmente pouco se questiona o sucesso das equipes diante do trabalho bem feito durante o Campeonato Brasileiro. Não à toa, a dupla briga na parte de cima da tabela e entra em campo neste domingo, no Maião, em confronto direto por vaga na Libertadores.

Enquanto o Bahia está na quarta posição, com 36 pontos, o Mirassol é o sexto, com 32. Ambos estão na zona de classificação para a competição continental, a diferença é que, se o campeonato terminasse hoje, o Tricolor iria direto à fase de grupos, e o Leão ainda passaria por uma fase prévia.

Essas duas equipes, inclusive, só se enfrentaram uma vez na história, justamente no primeiro turno do Brasileirão deste ano, em duelo que terminou empatado por 1 a 1, com gols de Gabriel e Erick Pulga, tamanho equilíbrio entre os times.

Mirassol em alta

Para um time que foi fundado em 1925 e, até 2018, tinha disputado apenas uma edição de Série C (1995) além de outras quatro da Série D (2009, 2011, 2012 e 2018), era natural que colocassem o Mirassol com status de virtualmente rebaixado antes mesmo da primeira rodada. Mas o time paulista, sob o comando de Rafael Guanaes, contrariou as estatísticas e engatou uma boa sequência que o colocou na parte de cima da tabela. A disputa de uma competição continental em 2026 está cada vez mais palpável.

Para se ter uma ideia do feito do Leão, o time tem apenas uma derrota nos últimos 12 jogos, justamente contra o líder Flamengo, no Maracanã. São três derrotas ao todo no campeonato, que coroam uma campanha muito regular. O Mirassol, inclusive, deve oferecer muitas dificuldades ao Bahia, já que ainda não perdeu em casa pelo Brasileirão (são cinco vitórias e quatro empates).

continua após a publicidade

— Acho que o Mirassol tem tudo para disputar campeonatos internacionais. Já neste ano, não seria surpresa ver o time na Sul-Americana. A estrutura, a gestão, o planejamento... Tudo é muito bem feito. Se continuar nessa pegada, daqui a cinco ou dez anos o Mirassol pode estar entre os grandes do Brasil, disputando títulos importantes — disse o atacante Negueba, um dos destaques da equipe, em entrevista ao Lance! no final de julho.

Tricolor consolidado

Sob o comando do Grupo City, o Bahia aos poucos mostra que vai mudar de patamar no futebol nacional - se é que já não mudou. Há nove rodadas sem perder, o time sustenta a melhor sequência da competição, à frente de Palmeiras e São Paulo, que têm oito jogos de invencibilidade cada, e se credenciou a brigar no topo da tabela.

Se em casa a invencibilidade impera neste Série A, o Tricolor vai colocar à prova seu poderia diante de um mandante indigesto e conta com jogadores que vivem grande momento para conquistar três pontos e encostar ainda mais no líderes, a exemplo de Luciano Juba e Jean Lucas, convocado para a seleção brasileira. Enquanto o Mirassol só tem o Brasileirão para disputar, o Bahia segue vivo na Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

— O Mirassol é um belíssimo time, não se apeguem a nomes. No futebol isso não vale mais nada, o que vale é motivação, a juventude às vezes é melhor que o cara ranzinza que não quer trabalhar mais. O Mirassol é muito bem treinado e só joga uma vez por semana. Além do talento e do treinador, tem o descanso — destacou Rogério Ceni em entrevista coletiva após vitória contra o Fluminense, na última quinta.

O que antes era considerado sorte, Bahia e Mirassol mostraram na prática que planejamento e organização também entram em campo. Não à toa, disputam a partir das 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no interior de São Paulo, uma vaga na Libertadores da América, que viria para representar a consolidação do trabalho feito em cada equipe.