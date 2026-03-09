Por onde anda Nonato, ex-lateral do Cruzeiro?
Capitão da Libertadores de 1997 hoje atua no setor de parcerias e eventos.
Nonato, nome completo Raimundo Nonato da Silva, entrou para a história do Cruzeiro Esporte Clube como um dos maiores laterais-esquerdo do clube. Titular absoluto por anos, capitão e líder dentro de campo, construiu uma trajetória marcada por títulos nacionais e internacionais. O Lance! te conta por onde anda Nonato.
Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, iniciou a carreira no futebol amador antes de ganhar espaço no ABC. Após passagem pelo Pouso Alegre, chegou ao Cruzeiro em 1990 e rapidamente assumiu a titularidade.
No clube mineiro, viveu o auge da carreira e se consolidou como símbolo de uma das gerações mais vencedoras da história celeste.
Depois de deixar o Cruzeiro, ainda atuou por outros clubes antes de encerrar a carreira em 2002.
A história do lateral no Cruzeiro: jogos, títulos e liderança
Nonato chegou ao Cruzeiro inicialmente por empréstimo em 1990 e teve o passe adquirido em definitivo em janeiro de 1991. Mesmo encontrando concorrência na posição, rapidamente conquistou a titularidade.
Entre 1991 e 1997, viveu o período mais marcante da carreira. Pelo Cruzeiro, disputou:
- 339 partidas
- 22 gols marcados
Foi capitão em diversas decisões e levantou 14 títulos com a camisa celeste, incluindo:
- Copa Libertadores da América: 1997
- Supercopa Libertadores: 1991 e 1992
- Copa do Brasil: 1993 e 1996
- Campeonato Mineiro: 1992, 1994, 1996 e 1997
Na campanha da Libertadores de 1997, foi um dos líderes do elenco e teve a honra de erguer a taça, consolidando-se como ídolo histórico do clube.
Sua regularidade, disciplina tática e postura firme o transformaram em referência na lateral esquerda cruzeirense.
Clubes por onde Nonato passou
Ao longo da carreira profissional, Nonato defendeu:
- Baraúnas
- ABC Futebol Clube
- Pouso Alegre
- Cruzeiro Esporte Clube
- Fluminense Football Club
- Etti Jundiaí
- Vila Nova Futebol Clube
- Ipatinga
- América Futebol Clube
Também foi convocado para a Seleção Brasileira em 1993, disputando três partidas.
Por onde anda Nonato?
Após encerrar a carreira como jogador em 2002, Nonato (@nonato06) tentou seguir no futebol como integrante de comissão técnica.
Trabalhou nas categorias de base do Cruzeiro e foi auxiliar técnico de Toninho Cerezo, inclusive em experiência internacional. Em 2008, retornou ao Cruzeiro para atuar na área de relações públicas e marketing, participando de projetos comerciais ligados ao clube.
Atualmente, divide o tempo entre Belo Horizonte e Mossoró. Atua no setor de parcerias e representação comercial, participa de eventos, encontros de torcedores e ações relacionadas à história do Cruzeiro. Aos 59 anos, mantém forte vínculo com o clube onde construiu sua maior trajetória e segue como referência quando o assunto é a geração multicampeã dos anos 1990.
