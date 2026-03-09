Por onde anda Nonato, ex-lateral do Cruzeiro?

Entre 1991 e 1997, conquistou 14 títulos, incluindo a Libertadores de 1997, onde foi capitão.

Nonato, nome completo Raimundo Nonato da Silva, entrou para a história do Cruzeiro Esporte Clube como um dos maiores laterais-esquerdo do clube. Titular absoluto por anos, capitão e líder dentro de campo, construiu uma trajetória marcada por títulos nacionais e internacionais. O Lance! te conta por onde anda Nonato.

Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, iniciou a carreira no futebol amador antes de ganhar espaço no ABC. Após passagem pelo Pouso Alegre, chegou ao Cruzeiro em 1990 e rapidamente assumiu a titularidade.

No clube mineiro, viveu o auge da carreira e se consolidou como símbolo de uma das gerações mais vencedoras da história celeste.

Depois de deixar o Cruzeiro, ainda atuou por outros clubes antes de encerrar a carreira em 2002.

A história do lateral no Cruzeiro: jogos, títulos e liderança

Nonato chegou ao Cruzeiro inicialmente por empréstimo em 1990 e teve o passe adquirido em definitivo em janeiro de 1991. Mesmo encontrando concorrência na posição, rapidamente conquistou a titularidade.

Entre 1991 e 1997, viveu o período mais marcante da carreira. Pelo Cruzeiro, disputou:

339 partidas 22 gols marcados

Foi capitão em diversas decisões e levantou 14 títulos com a camisa celeste, incluindo:

Copa Libertadores da América: 1997

Supercopa Libertadores: 1991 e 1992

Copa do Brasil: 1993 e 1996

Campeonato Mineiro: 1992, 1994, 1996 e 1997

Na campanha da Libertadores de 1997, foi um dos líderes do elenco e teve a honra de erguer a taça, consolidando-se como ídolo histórico do clube.

Sua regularidade, disciplina tática e postura firme o transformaram em referência na lateral esquerda cruzeirense.

Clubes por onde Nonato passou

Ao longo da carreira profissional, Nonato defendeu:

Baraúnas ABC Futebol Clube Pouso Alegre Cruzeiro Esporte Clube Fluminense Football Club Etti Jundiaí Vila Nova Futebol Clube Ipatinga América Futebol Clube

Também foi convocado para a Seleção Brasileira em 1993, disputando três partidas.

Por onde anda Nonato?

Após encerrar a carreira como jogador em 2002, Nonato (@nonato06) tentou seguir no futebol como integrante de comissão técnica.

Trabalhou nas categorias de base do Cruzeiro e foi auxiliar técnico de Toninho Cerezo, inclusive em experiência internacional. Em 2008, retornou ao Cruzeiro para atuar na área de relações públicas e marketing, participando de projetos comerciais ligados ao clube.

Atualmente, divide o tempo entre Belo Horizonte e Mossoró. Atua no setor de parcerias e representação comercial, participa de eventos, encontros de torcedores e ações relacionadas à história do Cruzeiro. Aos 59 anos, mantém forte vínculo com o clube onde construiu sua maior trajetória e segue como referência quando o assunto é a geração multicampeã dos anos 1990.