Lancepédia

Por onde anda Nonato, ex-lateral do Cruzeiro?

Capitão da Libertadores de 1997 hoje atua no setor de parcerias e eventos.

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 09/03/2026
07:13
Nonato foi capitão do Cruzeiro na conquista da Libertadores de 1997. (Reprodução)
imagem cameraNonato foi capitão do Cruzeiro na conquista da Libertadores de 1997. (Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Nonato, nome completo Raimundo Nonato da Silva, entrou para a história do Cruzeiro Esporte Clube como um dos maiores laterais-esquerdo do clube. Titular absoluto por anos, capitão e líder dentro de campo, construiu uma trajetória marcada por títulos nacionais e internacionais. O Lance! te conta por onde anda Nonato.

Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, iniciou a carreira no futebol amador antes de ganhar espaço no ABC. Após passagem pelo Pouso Alegre, chegou ao Cruzeiro em 1990 e rapidamente assumiu a titularidade.

No clube mineiro, viveu o auge da carreira e se consolidou como símbolo de uma das gerações mais vencedoras da história celeste.

Depois de deixar o Cruzeiro, ainda atuou por outros clubes antes de encerrar a carreira em 2002.

A história do lateral no Cruzeiro: jogos, títulos e liderança

Nonato chegou ao Cruzeiro inicialmente por empréstimo em 1990 e teve o passe adquirido em definitivo em janeiro de 1991. Mesmo encontrando concorrência na posição, rapidamente conquistou a titularidade.

Entre 1991 e 1997, viveu o período mais marcante da carreira. Pelo Cruzeiro, disputou:

  1. 339 partidas
  2. 22 gols marcados

Foi capitão em diversas decisões e levantou 14 títulos com a camisa celeste, incluindo:

  • Copa Libertadores da América: 1997
  • Supercopa Libertadores: 1991 e 1992
  • Copa do Brasil: 1993 e 1996
  • Campeonato Mineiro: 1992, 1994, 1996 e 1997

Na campanha da Libertadores de 1997, foi um dos líderes do elenco e teve a honra de erguer a taça, consolidando-se como ídolo histórico do clube.

Sua regularidade, disciplina tática e postura firme o transformaram em referência na lateral esquerda cruzeirense.

Clubes por onde Nonato passou

Ao longo da carreira profissional, Nonato defendeu:

  1. Baraúnas
  2. ABC Futebol Clube
  3. Pouso Alegre
  4. Cruzeiro Esporte Clube
  5. Fluminense Football Club
  6. Etti Jundiaí
  7. Vila Nova Futebol Clube
  8. Ipatinga
  9. América Futebol Clube

Também foi convocado para a Seleção Brasileira em 1993, disputando três partidas.

Por onde anda Nonato?

Após encerrar a carreira como jogador em 2002, Nonato (@nonato06) tentou seguir no futebol como integrante de comissão técnica.

Trabalhou nas categorias de base do Cruzeiro e foi auxiliar técnico de Toninho Cerezo, inclusive em experiência internacional. Em 2008, retornou ao Cruzeiro para atuar na área de relações públicas e marketing, participando de projetos comerciais ligados ao clube.

Atualmente, divide o tempo entre Belo Horizonte e Mossoró. Atua no setor de parcerias e representação comercial, participa de eventos, encontros de torcedores e ações relacionadas à história do Cruzeiro. Aos 59 anos, mantém forte vínculo com o clube onde construiu sua maior trajetória e segue como referência quando o assunto é a geração multicampeã dos anos 1990.

  Matéria
  Mais Notícias