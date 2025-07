Aos 21 minutos do primeiro tempo, Danielzinho levantou a bola na área, a zaga do Ceará rebateu, e lá esteva ele para marcar o segundo gol do Mirassol: Negueba. Não é qualquer time que abre 2 a 0 com 21 minutos de jogo no Castelão, mas o Leão mostrou que pode tudo neste Brasileirão. O que era sonho, virou realidade; o que era surpresa, já se concretizou com o trabalho sério e muito bem feito. Negueba é a prova disso. No clube desde 2022, o atleta de 25 anos se tornou ídolo e uma das peças mais importantes nesta campanha que já é histórica.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O Mirassol é sétimo colocado da Série A, com 24 pontos, a um de distância do Bahia, primeiro time do G-6, e a três do Bragantino, que abre o G-4. Mas antes da bola rolar na primeira rodada, muita gente já dava o time como rebaixado e azarão. Nem o vice-campeonato da Série B em 2024 foi suficiente para amenizar toda essa energia ruim.

Negueba, ex-Vitória, comemora segundo gol do Mirassol contra o Ceará (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Mas, em silêncio, o Mirassol foi ganhando corpo e surpreendeu os adversários teoricamente mais fortes, como contou o atacante Negueba em entrevista exclusiva ao Lance!.

continua após a publicidade

— Hoje, o Mirassol está surpreendendo muita gente, mas é fruto de um trabalho silencioso e sério. Eles investem muito em estrutura, oferecem tudo que o jogador precisa para trabalhar. É um clube que só tende a crescer.

— Na primeira proposta que recebi do Mirassol, já me mostraram os vídeos do CT e toda a estrutura. Aquilo já dava uma ideia de que o clube tinha um projeto de crescimento sólido. Quando cheguei, me surpreendi muito com o profissionalismo, com a estrutura. É um clube que cresce a cada ano — elogiou o jogador.

continua após a publicidade

Negueba pode falar isso com propriedade. Ele chegou ao Mirassol em 2022 e já ganhou status de ídolo por lá. Mas não é à toa. Ele foi o terceiro jogador da história do clube a completar 100 jogos com a camisa amarela e foi personagem ativo no título da Série C, no acesso para a Série A e na atual edição do Campeonato Brasileiro. Ao todo, ele tem 16 gols e 11 assistências em 140 partidas.

— Acredito que o principal fator foi o investimento na recuperação dos jogadores pós-jogo. O clube investiu em maquinário, estrutura física e suporte médico. Isso influencia muito no desempenho individual e coletivo. A estrutura do Mirassol é de alto nível. O jogador que chega aqui se sente bem, à vontade para render. O staff faz toda a diferença.

Negueba, ex-Vitória, em treino do Mirassol (Foto: redes sociais)

O atacante, inclusive, projeta coisas grandes para o Mirassol em um futuro próximo, por todo trabalho que vem sendo feito. Para um time que foi fundado em 1925 e, até 2018, tinha disputado apenas uma edição de Série C (1995) e outras quatro da Série D (2009, 2011, 2012 e 2018), jogar uma competição internacional em 2026 está cada vez mais palpável.

— Acho que o Mirassol tem tudo para disputar campeonatos internacionais. Já neste ano, não seria surpresa ver o time na Sul-Americana. A estrutura, a gestão, o planejamento... Tudo é muito bem feito. Se continuar nessa pegada, daqui a cinco ou dez anos o Mirassol pode estar entre os grandes do Brasil, disputando títulos importantes — completou.

Carreira e passagem pelo Vitória

Nascido em Ceará-Mirim, município de quase 80 mil habitantes no interior do Rio Grande do Norte, Negueba passou por times da região, como Potengi, Globo e até a base do Fortaleza antes de ser contratado pelo Vitória em 2019, quando só fez um jogo. No ano seguinte, ele entrou em campo cinco vezes, mas não conseguiu se fixar no time baiano, que já vivia uma crise dentro e fora de campo antes de ser rebaixado à Terceira Divisão.

— Acho que foi mais por minha parte mesmo. Não culpo treinador nem diretoria. Eu era muito novo, era meu primeiro clube de maior expressão, ganhando um salário que nunca tinha visto na vida, numa cidade grande... Acho que faltou foco. Era uma oportunidade incrível que Deus estava me dando, mas acabei não aproveitando — revelou Negueba.

Negueba, destaque do Mirassol, com a camisa do Vitória em 2019 (Foto: redes sociais)

Negueba, então, continuou sua caminhada e fez um bate e volta no Globo, com direito a curta passagem pelo Santa Cruz. Mas foi pelo clube potiguar que ele brilhou e chamou a atenção. Em 2021, o atleta marcou 12 gols em 16 jogos e liderou o Globo rumo ao inédito título estadual. Ele foi eleito craque do campeonato por muitos veículos de comunicação e virou alvo de disputa entre América-RN e ABC. Melhor para o Alvinegro, que contratou Negueba naquele mesmo ano.

— Quando voltei ao Globo, senti que era o momento da virada na minha carreira. Eu já tinha errado muito nos clubes por onde passei, feito coisas que não me ajudaram dentro de campo. Então, decidi focar, jogar sério e buscar bons números. Fiz isso principalmente por mim, para mostrar meu valor. E ser campeão com o clube que me revelou foi mágico.

Negueba campeão pelo Globo (Foto: redes sociais)

Depois de sete gols em 14 partidas, ele deixou o ABC e foi contratado pelo Mirassol em 2022, ano que marcou o início de uma história vencedora entre Negueba e o Leão. Agora, ele reencontra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro às 18h30 deste sábado (horário de Brasília) no estádio Maião, em jogo válido pela 17ª rodada.