Pai de Gerson revela reação ao ver filho em briga em Cruzeiro x Atlético-MG

O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG terminou em uma briga generalizada no Mineirão, no último domingo (8). Após a partida, o pai de Gerson, Marcão, conversou com exclusividade com o Lance! e falou sobre o sentimento de ver seu filho na confusão.

– Ninguém planeja ir para campo para uma briga, uma confusão. O jogo foi feito para jogar. Mas são acontecimentos chatos de se assistir, para todos. Mas todos ali estão com nervos à flor da pele. Todos querendo defender o seu. Coração não fica legal. É difícil, mas meu filho, quando está dentro de campo, ele que tem que fazer o que tem que ser feito. É assunto deles, da organização, da competição e se a gente entrar, fica pior – comentou Marcão.

Em conversa com o Lance!, o volante Gerson destacou que a mudança do futebol russo para o Cruzeiro valeu a pena.

– Claro que valeu a pena. Olha essa festa linda que estamos fazendo com a torcida. Valeu muito a pena. Estou muito feliz, mas já concentrando porque amanhã tem treino e quarta-feira tem um jogo muito importante – ressaltou o camisa 11.

Gerson (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Cruzeiro conquista o Campeonato Mineiro após seis anos

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na final do Campeonato Mineiro na noite deste domingo (8). A equipe comandada por Tite coroou a melhor campanha do torneio com um triunfo em um jogo caótico no Mineirão. Kaio Jorge marcou o único gol do clássico que terminou em pancadaria,

A confusão começou após o goleiro Everson receber uma chegada de Christian e se irritar com o lance, partindo para cima do meia do Cruzeiro. A situação rapidamente se agravou e outros jogadores entraram na discussão, dando início a uma briga generalizada.

Além dos atletas que estavam em campo, jogadores do banco de reservas, membros das comissões técnicas e outros integrantes das equipes também se envolveram no tumulto. Cruzeiro e Atlético, a partida foi marcada por uma confusão generalizada entre os jogadores. Atletas das duas equipes trocaram socos e pontapés, gerando um grande tumulto em campo.

