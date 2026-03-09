Cinco anos e 11 taças: Abel Ferreira se isola como técnico com mais títulos pelo Palmeiras
Português está no clube desde novembro de 2020 e vem quebrando recordes
Em cinco anos de trabalho frente ao Palmeiras, o técnico Abel Ferreira conseguiu, na noite deste domingo (8), mais um feito inédito ao vencer o Campeonato Paulista: se isolou como o treinador com mais títulos conquistados na história do clube, sua 11ª conquista à frente do Verdão.
O português, que chegou ao Brasil em novembro de 2020, ultrapassou Oswaldo Brandão, com quem dividia o posto de maior técnico campeão, então com dez taças para cada um até a disputa deste Estadual.
Com mais uma conquista do Estadual, Abel encerrou o jejum de dois anos sem taças, já que a última conquista havia sido justamente o Paulistão de 2024. Em 2025, no entanto, foi a única temporada completa que o treinador passou em branco, batendo na trave em três oportunidades: Paulista, Brasileiro e Libertadores.
– Se tiver em conta só a análise dos títulos, tenho que concordar contigo, ano passado não ganhamos nenhum. Mas se valer a consistência do trabalho, consistência da equipe, competitividade, tenho que te dizer que fomos a equipe mais consistente ao longo dos últimos anos. Eu não posso prometer títulos, porque do outro lado também tem equipes com qualidade, grandes treinadores. Não posso desvalorizar o trabalho que foi feito no ano passado, no Paulistão, não posso desvalorizar a Libertadores do ano passado – disse o comandante alviverde.
Abel também alcançou a vice-liderança em títulos estaduais pelo Palmeiras, superando o uruguaio Humberto Cabelli (tri em 1932/33/34) e igualando Oswaldo Brandão, ficando atrás apenas do recordista Vanderlei Luxemburgo, com cinco (1993, 1994, 1996, 2008 e 2020).
Técnicos mais vitoriosos da história do Palmeiras:
- Abel Ferreira - 11 títulos
- Oswaldo Brandão - 10 títulos
- Vanderlei Luxemburgo - 8 títulos
- Ventura Cambon - 7 títulos
- Luiz Felipe Scolari - 6 títulos
Títulos de Abel Ferreira pelo Palmeiras:
🏆 Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023
🏆 Copa Libertadores: 2020 e 2021
🏆 Copa do Brasil: 2020
🏆 Campeonato Paulista: 2022, 2023, 2024 e 2026
🏆 Recopa Sul-Americana: 2022
🏆 Supercopa do Brasil: 2023
