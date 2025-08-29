Jean Lucas valoriza no Bahia e atinge auge da carreira no mercado da bola

Pela primeira vez na carreira, o meia Jean Lucas foi convocado para representar a Seleção Brasileira e integrará o elenco que enfrenta Chile e Bolívia pelas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador do Bahia vive seu mentor momento da carreira e atingiu seu auge de valorização no mercado da bola, igualando ao período que atuou na Europa.

Revelado pelo Flamengo, Jean Lucas saiu do rubro-negro em 2018 e passou pelo Santos antes de sair para a Europa. Na época, era avaliado em 400 mil euros. Após seis meses no Peixe, o meia foi negociado com o Lyon, da França, e seu valor de mercado deu um salto para 5 milhões de euros na época. Entretanto, seu maior pico de valor de mercado foi quando chegou ao Mônaco, em 2021, quando passou a valer 8 milhões de euros.

Foram dois anos na equipe francesa antes de retornar ao Brasil para atuar novamente no Santos. Quando desembarcou no Brasileirão, estava avaliado em seis milhões de euros, valor que se manteve até se transferir para o Bahia.

Chegou ao tricolor em 2024 e é o quarto maior investimento do clube em sua história, custando pouco mais de 4,5 milhões de euros. Ocupava a segunda posição até as compras de Sanabria e Luiz Gustavo nesta temporada. Desde que iniciou a trajetória no Esquadrão, Jean Lucas vive uma crescente constante no mercado da bola e recuperou o valor nesse período. Atualmente, o meia atingiu novamente seu maior patamar de valorização, 8 milhões de euros.

A valorização é resultado do bom desempenho com a camisa do Bahia há uma temporada e meia. No clube, vive sua fase mais artilheira carreira, bem acima da média em comparação às outras equipes que defendeu ao longo da carreira. Em dois anos, anotou 15 gols e oito passes com a camisa tricolor. Até então, tinha marcado apenas cinco gols e feito oito assistências em toda a carreira.

Jean Lucas foi observado de perto por Ancelotti. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Convocação de Jean Lucas para a Seleção

A convocação do camisa 6 do Bahia feita por Ancelotti foi uma reposição ao desfalque de Joelinton, meia do Newcastle, da Inglaterra, que foi cortado por lesão após se machucar em jogo da Premier League diante do Liverpool. O técnico italiano já havia colocado o nome de Jean Lucas na pré-lista do Brasil.

No radar do novo treinador da seleção, Jean foi observado de perto por Ancelotti na Arena Fonte Nova, quando o técnico acompanhou o jogo entre Bahia e Santos pelo Brasileirão, que terminou com vitória tricolor por 2 a 0.

Jean Lucas também tirou o tabu do Bahia não ter um jogador convocado para a Seleção Brasileira desde 1991. Agora, o meia entra no radar a menos de um ano da Copa do Mundo de 2026. Os jogos contra Chile e Bolívia acontecem nos dias 4 e 9 de setembro, respectivamente.