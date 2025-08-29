O Bahia tem mais um jogador na lista de convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Depois de Jean Lucas ser chamado para a seleção brasileira, o lateral-direito Santiago Arias, de 33 anos, vai defender a Colômbia. Vale destacar que apenas ele e Carrascal, do Flamengo, representam o futebol do Brasil na lista do técnico Nestor Lorenzo.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Nomes conhecidos do torcedor como John Arias, ex-Fluminense, e Richard Ríos, ex-Palmeiras, também estão na lista. Na sexta colocação das Eliminatórias, com 22 pontos, posição que dá uma vaga direta na Copa do Mundo, a Colômbia vai receber a Bolívia, em Barranquilla, às 20h30 desta quinta-feira (horário de Brasília). O último jogo será disputado às 20h30 da próxima terça-feira fora de casa, no Monumental de Maturín, contra a Venezuela.

Convocado frequentemente para a seleção colombiana, Arias tem no currículo duas Copas do Mundo (2014 e 2018), além de ter participado de quatro edições da Copa América (2015, 2016, 2019 e 2024).

continua após a publicidade

Ele não foi convocado para a última Data Fifa porque ainda estava em fase final de recuperação de lesão.

Santiago Arias em treino pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Arias vai ser desfalque para o Bahia

Enquanto a maioria dos times vai ter uma pausa durante a Data Fifa, o Bahia jogará as finais da Copa do Nordeste contra o Confiança nos dias 3 e 6 de setembro, em Aracaju e Salvador, respectivamente. Assim como Jean Lucas, o lateral vai ser desfalque nessas partidas. Fica, então, a expectativa para saber se ele estará em campo às 19h do próximo dia 10 de setembro, quando Bahia e Fluminense se enfrentam pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil, no Maracanã.