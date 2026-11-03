Departamento médico: entenda as situações de Andrés Gómez e Marino no Vasco

O Vasco tem duas preocupações físicas nesta reta final da temporada. Marino, com um problema no tornozelo, e Andrés Gómez, que trata uma lesão no pé, são dúvidas para o técnico Pedro Emanuel na sequência dos compromissos decisivos do Cruz-Maltino.

Marino chegou a viajar com a delegação para enfrentar o Palmeiras, no último domingo (1º), mas não estava em plenas condições físicas. Em entrevista coletiva após a partida, Pedro Emanuel explicou que a situação do atacante influenciou na escolha de Adson para iniciar o confronto pela semifinal da Copa do Brasil.

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Marino entrou nos minutos finais do segundo tempo, mas, logo na sequência, o zagueiro Saldivia foi expulso. Com um jogador a menos, o Vasco teve dificuldades para aproveitar a mudança na formação ofensiva.

— O Marino entrou, mas não estava perfeitamente em condições. Não foi por isso (parte física), foi uma questão tática minha. Precisávamos muito do Adson, que tem uma melhor interpretação do momento defensivo, de saltar na pressão, flutuar e ser mais agudo — explicou o treinador.

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Marino em campo na partida entre Vasco e Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Andrés Gómez treina com o elenco

Já Andrés Gómez participou do treinamento desta segunda-feira (2), no CT Moacyr Barbosa. O atacante pode ser preservado diante do Athletico-PR, na quarta-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro, mas a expectativa é que esteja à disposição para o segundo confronto da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, em São Januário.

O problema no pé é anterior à última Data Fifa. Nesse período, o colombiano chegou a atuar sem estar em suas melhores condições físicas. No duelo com o Corinthians, porém, sofreu um novo impacto no local e precisou ser substituído por Marino ainda no primeiro tempo.

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Andres Gomez recebe disputa a bola com Arboleda na derrota do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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Pedro Emanuel demonstrou otimismo em relação à recuperação dos dois jogadores, mas ressaltou que o departamento médico e a comissão técnica não pretendem correr riscos desnecessários nesta reta final de temporada.

— É uma lesão que tem melhorado bastante. Acredito que estará (no próximo jogo). Não queremos arriscar nada para colocar em risco o final da temporada. Hoje arriscamos um pouco com o Marino, e eu sou o culpado porque o Marino queria muito vir. Por vezes, temos que ouvir o nosso corpo e aceitar a realidade. Acredito que os dois estarão disponíveis na próxima quarta-feira para ir ao jogo, se necessário — afirmou.

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O Vasco enfrenta o Athletico-PR na quarta-feira (4), pelo Brasileirão, e recebe o Palmeiras no sábado (8), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A comissão técnica precisará avaliar a condição física dos atacantes antes de definir a utilização de cada um nos próximos compromissos.

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