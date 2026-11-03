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Cano e Ganso no Fluminense: ídolos vivem indefinição contratual

Atletas têm contrato com o Tricolor até o fim de 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 05:41
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Ganso e Cano - Fluminense
Ganso e Cano: situação contratual indefinida (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Os jogadores Germán Cano e Paulo Henrique Ganso, ídolos do Fluminense, estão no penúltimo mês de seus contratos, que vencem em 31 de dezembro de 2026, sem definição sobre renovação. O clube foca na disputa por uma vaga na Copa Libertadores de 2027 e evita tratar do assunto para não gerar distrações. O Lance! antecipou a intenção do clube em abril.

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Cano e Ganso são nomes centrais na história recente do Fluminense, com conquistas importantes nos últimos anos. Ganso, contratado em 2019, é o jogador mais antigo do elenco atual, com 336 jogos, 30 gols e 37 assistências, e participou dos títulos cariocas de 2022 e 2023, da Libertadores de 2023 e da Recopa de 2024. Já Cano chegou em 2022 e se tornou referência ofensiva, com 84 gols nas duas primeiras temporadas, artilharias do futebol brasileiro em 2022 e 2023, além de ter sido decisivo na conquista da Libertadores, marcando na final e recebendo o prêmio de Rei da América.

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Apesar da importância da dupla, o Fluminense ainda não sinalizou internamente se pretende renovar os contratos ou encerrar o ciclo dos jogadores. A diretoria opta por manter o foco total na reta final do Campeonato Brasileiro, em que o time luta por uma vaga direta na Libertadores, com cinco jogos restantes. O clube ocupa a quarta colocação, com 54 pontos, empatado com o Athletico-PR, quinto colocado.

A situação contratual dos dois também envolve questões financeiras. Cano e Ganso estão entre os atletas mais bem pagos do elenco, e uma eventual permanência exigiria ajustes no orçamento, especialmente diante do cenário de cofres apertados para 2027. O planejamento para a próxima temporada dependerá dos resultados esportivos e da classificação para a Libertadores, que ampliarão a capacidade financeira para reforços e renovações.

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Além disso, a definição do treinador para 2027 será fator determinante para o futuro dos jogadores, já que Ganso tem sido titular sob o comando de Marcão, enquanto Cano não conseguiu sequência regular durante a temporada. O Fluminense está próximo de alcançar as metas esportivas previstas no orçamento de 2026, mas ficou distante da meta de R$ 218 milhões em vendas de atletas, o que exigirá esforços da diretoria para equilibrar as finanças.

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Vitória, no Barradão, na sexta-feira às 20h (de Brasília), partida que pode ser decisiva para garantir a vaga na Libertadores e influenciar o planejamento do clube para 2027.

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Ganso, Cano e André
Ganso e Cano conquistaram vários títulos pelo Fluminense (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)
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