De olho na montagem do elenco para a próxima temporada, o Vasco negocia a contratação de Lucas Rodrigues, volante de 19 anos que pertence ao Goiás. A diretoria cruz-maltina está otimista em relação a um desfecho positivo nas conversas pelo jogador, que se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro e também vem ganhando espaço na Seleção Brasileira sub-20.

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Lucas atua como segundo homem de meio-campo e tem características que agradam à diretoria vascaína. As negociações já se estendem há mais de um mês, e tanto o atleta quanto seus representantes veem com bons olhos uma possível transferência para o clube carioca.

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O jovem ganhou protagonismo no Goiás ao longo da temporada, especialmente no segundo turno da Série B, quando se firmou como titular da equipe. Ao todo, disputou 32 partidas pelo clube goiano e marcou seis gols em 2026.

Lucas Rodrigues em campo pelo Goiás (Foto: Reprodução)

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O desempenho também rendeu espaço na Seleção Brasileira sub-20. Lucas foi titular em quatro dos últimos cinco jogos da equipe e balançou as redes no amistoso contra a Dinamarca, realizado no fim de setembro.

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A possível contratação faz parte do planejamento do Vasco para 2027, com o objetivo de reforçar o elenco e investir em jogadores jovens com potencial de desenvolvimento.

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