Depois de cerca de 13 anos, Botafogo e Clarence Seedorf se reencontram, desta vez com o holandês à beira do campo e preparado para colocar pressão no Glorioso. Jogador com passagem por General Severiano, o antigo camisa 10 marcou época, mas não conquistou a idolatria, apesar do status.

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Seedorf foi contratação de impacto do Botafogo no início do segundo semestre de 2012, chegando ao Rio de Janeiro depois de dez anos no gigante Milan, da Itália, em passagem vitoriosa. O holandês, craque de uma geração no início do século, se destacou.

Pelo clube da estrela solitária, o ex-meia disputou 81 partidas, marcou 24 gols e deu 14 assistências. Ele liderou a campanha da equipe em 2013, comandada por Oswaldo de Oliveira, que culminou no título estadual e levou o Alvinegro à Libertadores depois de 19 anos, terminando o Brasileirão na quarta colocação.

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Clarence Seedorf brilho com a camisa do Botafogo (Foto: Fernando Soutello/Agif/Folhapress)

O fim do casamento, no entanto, não foi dos mais saudáveis, já que a competição continental do ano seguinte não conheceu as chuteiras do holandês. Seedorf tinha contrato com o Botafogo até meados de 2014, mas optou por encerrar a carreira e aceitar, após entender que a gestão do clube não daria prosseguimento a promessas anteriores, e então aceitou um convite para treinar o Milan.

Desde então, a relação entre as partes é apenas respeitosa. Seedorf fala com carinho dos tempos de Botafogo, mas sem criar tanta identificação. O Alvinegro, por sua vez, segue os mesmos passos, sem ações de colaboração com o ex-craque, agora rival.

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Corinthians e Botafogo duelam

Recém-contratado pelo Corinthians, Seedorf tenta arrancada na reta final da temporada para livrar o Timão do rebaixamento para a Série B do Brasileirão. A equipe paulista soma 37 pontos, na 17ª colocação, enquanto o Botafogo tem 42, em 12º.

Uma vitória na Neo Química representaria novo gás aos donos da casa e pressão nos cariocas, que precisam de mais uma vitória para escaparem do descenso. O jogo é um dos mais aguardados da 35ª rodada e terá início às 21h30 (de Brasília).