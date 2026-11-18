Neymar reencontra o Coritiba em estádio em que nunca perdeu e guarda boas lembranças
O Santos enfrenta o Coxa nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão
O Santos volta a campo na noite desta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. Após mais de 15 dias sem atuar devido à parada da Data Fifa, a equipe conta com o retorno de sua principal referência: Neymar. O camisa 10, que estava suspenso desde o dia 24 de outubro após ser expulso contra o Bahia, surge como reforço para Cuca em um estádio onde nunca perdeu e carrega boas lembranças.
Foi em uma tarde de domingo, no dia 16 de setembro de 2012, que Neymar, vestindo o uniforme azul e exibindo o famoso moicano, sob vaias dos torcedores do Coritiba no Estádio Couto Pereira, marcou dois gols, comandou a virada do Santos e protagonizou um momento marcante para a torcida do Peixe.
Desde aquela partida, o capitão santista retornou apenas uma vez ao Couto Pereira, após quase 14 anos, no dia 13 de maio de 2026, quando o Santos eliminou o Coritiba da Copa do Brasil por 2 a 0. Na ocasião, Neymar não balançou as redes, mas contribuiu com uma assistência e viu a equipe sair vitoriosa.
Na casa do Coxa, o camisa 10 do Santos acumula boas memórias e jamais saiu derrotado. Ao todo, foram três partidas no Couto Pereira, todas com vitória, somando dois gols e uma assistência. No retrospecto geral contra o Coritiba, o craque também leva vantagem, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas, além de cinco gols marcados e três passes para gol.
Novidades e o quinteto ofensivo com Neymar
Cuca pode promover a volta de Escobar, recuperado de lesão na coxa. Outra opção é o retorno de Willian Arão na zaga, ao lado de João Alencar, deslocando Luan Peres para a lateral esquerda.
No meio de campo, Gustavinho tende a iniciar como titular. Outras novidades devem ser as presenças de Neymar e Arthur de volta entre os 11 iniciais, ao lado de Coutinho. Já o ataque deve ter Cebolinha e Gabigol, formando pela primeira vez o quinteto ofensivo.
Desfalques
Por conta da Data Fifa, três jogadores do Santos foram convocados para representar suas seleções. Gabriel Bontempo, chamado para defender a Amarelinha, e Gustavo Caballero, convocado pelo Paraguai, têm jogos marcados para esta terça-feira (17), em Singapura, e não devem chegar a tempo de enfrentar o Coritiba.
Já o meio-campista Miguelito, que tem sido pouco utilizado por Cuca, foi convocado para a seleção da Bolívia, que encara o Equador também nesta terça-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil.
Além deles, Gabriel Brazão, com lesão no ombro esquerdo, e Barreal, com lesão na posterior da coxa direito, estão fora da temporada. Porém, o técnico Cuca ainda pode contar com reforços: Lucas Vérrissimo, que vem se recuperando de uma lesão na coxa, e Vinicius Lira, de uma lesão no joelho. Ambos podem reforçar a equipe até o final da temporada.
O retorno do craque em busca da Libertadores
Restando quatro partidas para o fim do ano, Neymar volta à equipe em um momento decisivo em busca da vaga pela Libertadores. O elenco comandado pelo técnico Cuca segue na briga por seu principal objetivo: a vaga na Libertadores. Com a classificação de Palmeiras e Grêmio para a final da Copa do Brasil, a abertura de mais uma vaga via Brasileirão afetou diretamente a disputa do Peixe na busca pela competição continental.
Pelo Campeonato Brasileiro, inicialmente, os cinco primeiros colocados da Série A se classificam para a Libertadores, sendo quatro para a fase de grupos e um para a fase preliminar. Ao mesmo tempo, o regulamento da Copa do Brasil desta temporada estabelece que os dois finalistas garantem vaga direta no torneio continental. A depender da posição dos clubes na tabela da Série A, novas vagas podem ser abertas no Brasileirão.
Com a classificação de Palmeiras e Grêmio, as cinco vagas disponíveis via Brasileirão viraram um G-6. Isso porque o Alviverde, atual vice-líder, já estava confirmado na competição continental pela sua posição na tabela. Como o Verdão também conquistou uma vaga por chegar à final da Copa do Brasil, abriu-se mais um posto pelo Campeonato Brasileiro.
A Libertadores e a Copa Sul-Americana também contam com brasileiros nas decisões. Pelo torneio principal, o Palmeiras enfrenta o Estudiantes, da Argentina. Já na Sul-Americana, o Atlético-MG encara o Boca Juniors. Caso os dois clubes brasileiros conquistem os títulos, mais duas vagas serão abertas na Série A, o que levaria a um G-8. Se o Grêmio cair, o grupo pode chegar até o G-9.
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