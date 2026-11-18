O Corinthians terá uma série de desfalques para enfrentar o Botafogo, nesta quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Clarence Seedorf precisará reorganizar a equipe para o confronto, que terá importância direta na luta contra o rebaixamento.

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Entre as ausências, está o atacante Yuri Alberto, que cumprirá suspensão após receber cartão vermelho no confronto diante do São Paulo. Matheus Pereira e André Ramalho também estão suspensos e não poderão entrar em campo.

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Outra ausência provável é a do volante André, convocado para defender a Seleção Brasileira nos amistosos disputados na Ásia. O jogador deve ficar fora do confronto devido ao tempo necessário para retornar ao Brasil após os compromissos internacionais.

No departamento médico, Rodrigo Garro apresentou evolução na recuperação de uma lesão no joelho direito e iniciou o processo de transição física, com participação parcial nos treinamentos. Apesar do avanço, a tendência é que o argentino ainda não reúna condições de atuar diante da equipe carioca.

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Completam a relação de ausências os lesionados Kayke e Zakaria Labyad, além do zagueiro Iago Machado, que está a serviço da Seleção Brasileira de base.

Clarence Seedorf, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja os desfalques do Corinthians contra o Botafogo

Yuri Alberto: suspenso pelo STJD.

suspenso pelo STJD. Matheus Pereira: suspenso.

suspenso. André Ramalho: suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

suspenso pelo terceiro cartão amarelo. André: convocado pela Seleção Brasileira.

convocado pela Seleção Brasileira. Rodrigo Garro: em transição física após lesão no joelho direito.

em transição física após lesão no joelho direito. Kayke: lesionado.

lesionado. Zakaria Labyad: lesionado.

lesionado. Iago Machado: convocado pela Seleção Brasileira de base.

O confronto será disputado às 21h30, em um momento decisivo da temporada para o Corinthians, que busca somar pontos nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro para se afastar da zona de rebaixamento.

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Escalação Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista (Tchoca), Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Carrillo e Breno Bidon; Bidu, Kaio César e Memphis Depay.