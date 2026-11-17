Em baixa no Botafogo, com jejum de seis meses sem balançar a rede, o atacante Arthur Cabral reencontrará nesta quarta-feira (18), na Neo Química Arena, o Corinthians, justamente a última vítima do centroavante. O camisa 19 busca a volta por cima na reta final do Brasileirão, ainda que precise retomar a vaga no 11 inicial.

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Arthur Cabral não sabe o que é marcar desde o dia 17 de maio, quando o Botafogo venceu o Corinthians no Nilton Santos, pelo placar de 3 a 1, com três gols do atacante, que teve sua principal exibição com a camisa alvinegra. O período de seca depois disso atormentou a passagem do jogador, que, na janela de transferências do meio do ano, foi cobiçado pelo Timão.

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Já são 18 jogos de jejum, com a confiança abalada e muitas críticas por parte da torcida. O jogador viu Tiquinho Soares retornar ao clube na última janela e, ainda que com ritmo de jogo comprometido, ganhar a titularidade sob o comando de Tite.

O prestígio com o treinador, no entanto, não diminuiu. Internamente, todos elogiam o dia a dia de Arthur Cabral no CT Lonier, vendo a necessidade de uma bola entrar para que o atacante volte a sorrir.

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Arthur Cabral, do Botafogo, marcou pela última vez em maio, contra o Corinthians (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— O Cabral trabalha muito, gente. Ele treina muito. Se tem uma coisa que posso assegurar a vocês é que ele não mede esforços. Às vezes você fica um tempo sem fazer gols e essa situação, para um 9, fica evidenciada. Ele é um exímio finalizador, tanto no alto quanto embaixo. E devo dizer que a grande maioria da torcida do Botafogo apoiou ele. As torcidas que nós falamos apoiaram. Talvez não ecoaram tanto, mas apoiaram. Teve uma pequena parte que reclama, sim, temos que respeitar, mas é o Botafogo representado — disse Tite, após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no último jogo antes da pausa para a Data Fifa.

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O Botafogo encara o Corinthians nesta quarta-feira (18), fora de casa, em mais uma decisão na parte inferior da tabela. A equipe alvinegra soma 42 pontos, na 12ª colocação do Brasileirão.