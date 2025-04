Os jogos que serão transmitidos pela Globo neste domingo (13) começarão às 17h30, diferente do horário habitual de 16h. Grêmio x Flamengo e São Paulo x Cruzeiro entrarão em campo um pouco mais tarde, e o Lance! vai te explicar o motivo.

Na última quinta (10), o São Paulo entrou em campo pela Libertadores contra o Alianza Lima e empatou por 2 a 2. Como o confronto terminou depois das 23h, se a partida do Tricolor Paulista contra o Cruzeiro começasse às 16h, não atenderia os requisitos mínimos da CBF de 66 horas de intervalo entre as partidas.

São Paulo 2 x 2 Alianza Lima, pela Libertadores (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Com isso, o jogo do Tricolor Paulista ocorre às 17h30 para São Paulo. E, para ajustar a programação da Globo no Rio de Janeiro, Grêmio x Flamengo acontece no mesmo horário. O programa "Domingão com Huck" vai ao ar antes e depois das partidas.

Tudo de São Paulo x Cruzeiro e Grêmio x Flamengo

O São Paulo enfrenta o Cruzeiro neste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor chega para a terceira rodada do Brasileirão ainda em busca da primeira vitória na competição.

Para o duelo contra o Cruzeiro, no domingo, no Morumbus, o Tricolor terá desfalques importantes. Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo e Pablo Maia estão fora. Há também dúvida quanto à presença de Arboleda, que não está lesionado, mas apresenta uma sobrecarga muscular na coxa.

continua após a publicidade

Do lado mineiro, o Cruzeiro não poderá contar com Matheus Henrique e Jonathan Jesus, ambos vetados. A equipe estreou com vitória sobre o Mirassol por 2 a 1, mas foi derrotada por 3 a 0 pelo Internacional na segunda rodada.

Grêmio e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O confronto, válido pela terceira rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo da Globo.

O Imortal vem de vitória na Sul-Americana. Em casa, venceu o Atlético Grau-PER por 2 a 0. Já o Flamengo, pela Libertadores, perdeu para o Central Córdoba por 2 a 0 no Maracanã.