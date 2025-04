Atitude de Jorginho no jogo do Arsenal agita torcedores do Flamengo na web: ‘Migué’

Alvo do Flamengo para a janela pré-Mundial de Clubes, o volante Jorginho, do Arsenal, teve um problema físico neste sábado (12). Em duelo com o Brentford, pela Premier League, o ítalo-brasileiro caiu de mau jeito em um lance já na reta final do confronto e deixou o campo direto para os vestiários ao sentir a costela. O volante ainda tentou seguir em campo inicialmente após o atendimento, mas logo depois caiu e pediu para deixar o gramado.

A atitude do jogador agitou os flamenguistas na web. Parte da torcida brincou com a situação da negociação, que disse que o jogador está tentando acelerar uma possível chegada ao clube. Outra parte ironizou a situação do departamento médico do Flamengo, dizendo que o jogador já está adaptado ao possível novo time.

Titular e capitão dos londrinos no empate em 1 a 1, o meio-campista sentiu a costela na queda. No banco, o técnico Mikel Arteta teve dor de cabeça com a lesão do jogador, porque não tinha mais substituições para fazer, e terminou o duelo com um homem a menos dentro das quatro linhas.

Após o jogo, o treinador espanhol concedeu entrevista coletiva para explicar o tropeço em casa, e também aproveitou para amenizar o problema com seu comandado.

- Planejamos nossas alterações com antecedência, mas não esperávamos o problema com Jorginho. Então terminamos o confronto com dez homens. Parece ser apenas uma lesão na costela - afirmou Arteta.

Jorginho tem contrato com os ingleses até o fim do primeiro semestre de 2025. Porém, sua saída pode ser antecipada em alguns dias, visto que o Flamengo tem interesse em uma aquisição antes do Mundial de Clubes, que tem início no dia 14 de junho. O volante reforçaria o Rubro-Negro sem custos de transferência, se juntando a Danilo e Juninho como as contratações da gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap.