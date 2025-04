Mesmo sem convencer sua torcida, o Grêmio venceu o Atlético Grau-PER, por 2 a 0, na noite desta terça-feira (8), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS, e manteve 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana. Os uruguaios Arezo e Cristian Olivera marcaram os gols do Tricolor Gaúcho.

Somado à vitória na estreia, por 2 a 1, sobre o Sportivo Luqueño, no Paraguai, o triunfo faz com que o Grêmio chegue aos seis pontos e assuma, ao menos momentaneamente, a liderança do Grupo C da Sul-Americana. O Godoy Cruz, que recebe os paraguaios ainda na noite desta terça-feira (8), pode reassumir esse posto.

Como foi o jogo

O Grêmio demorou um pouco para entrar no jogo. Nos cinco primeiros minutos, o Atlético Grau se postou no campo gremista, e acumulou três escanteios. A primeira trama do Tricolor Gaúcho aconteceu apenas aos dez minutos. Após bonita triangulação pela direita, Cristian Olivera cruzou rasteiro, e Arezo, dividindo com a zaga, não conseguiu concluir.

Com o retorno de Cristian Olivera à equipe, Pavón ocupou o lado esquerdo do ataque do Grêmio — função que habitualmente é de Amuzu, desfalque por conta do protocolo de concussão da Fifa. Por ali, o argentino acertou o primeiro chute a gol do jogo, aos 18. A tentativa colocada, de fora da área, parou em defesa de Patricio Álvarez.

Sem confiança, o Grêmio cometia muitos erros, e se escapou aos 29. Após cruzamento na área, Tiago Volpi não conseguiu segurar a bola e derrubou Rostaing. A arbitragem mandou o jogo seguir. Garro concluiu para o gol vazio, mas Villasanti conseguiu afastar. Nos minutos seguintes, as primeiras vaias foram ouvidas na Arena do Grêmio.

Enfim, o Grêmio abriu o placar aos 36. Após Cristaldo se livrar de dois marcadores e abrir na esquerda, Pavón cruzou na cabeça de Arezo, que desviou para as redes. Quatro minutos depois, o centroavante gremista teve oportunidade de ampliar após receber passe do camisa 10, mas o chute cruzado foi espalmado por Álvarez.

O segundo tempo começou morno. A primeira jogada de perigo do Grêmio só aconteceu aos 17 minutos. Após triangulação por dentro, Lucas Esteves invadiu a área pela esquerda, mas mandou sobre o gol.

Quatro minutos depois, o Grêmio ampliou. Após Arezo ficar cara a cara, mas finalizar em cima de Álvarez, o Tricolor Gaúcho insistiou. Cristian Olivera recebeu na ponta direita, cortou para dentro e acertou lindo chute de canhota, no ângulo esquerdo.

Cristian Olivera homenageia a família após marcar o segundo gol do Grêmio sobre o Atlético Grau. (Foto: Liamara Polli/Grêmio FBPA)

A partir do segundo gol, Quinteros passou a promover trocas no Grêmio. Mesmo com a assistência para o primeiro tento, Pavón saiu de campo vaiado para a entrada de André Henrique. Cria das categorias de base, Alysson estreou pelo time profissional.

Outro atacante a ingressar, Aravena quase marcou o terceiro aos 38. O ponta chileno trouxe para dentro e chutou rasteiro, com leve desvio na marcação. Álvarez se esticou todo no canto direito para mandar para escanteio. Nos acréscimos, André Henrique teve oportunidade, mas Volpi, em grande defesa, evitou que Bandiera descontasse para o Atlético Grau..

O que vem por aí

Agora, o Grêmio volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, em que vem de derrota, fora de casa, para o Ceará. No próximo domingo (13), às 17h30min, o Tricolor Gaúcho recebe o Flamengo na Arena do Grêmio.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X ATLÉTICO GRAU-PER

2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Arezo, aos 36' do 1T e Cristian Olivera, aos 21' do 2T (G)

🟨 Cartões amarelos: João Pedro e Rodrigo Ely (G) Garro, Bandiera e Soto (A)

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti e Edenílson (Dodi); Cristian Olivera (Alysson), Cristaldo e Pavón (André Henrique); Arezo.

Atlético Grau-PER (Técnico: Ángel Comizzo)

Patricio Álvarez; Rostaing (Reyes), Tapia, Daniel Franco e Rodas (Vásquez); Soto e Guarderas; Rojas, Garro e Bolívar; Bandiera.



🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gery Vargas (BOL)

🚩 Assistentes: Carlos Tapia (BOL) e Willian Medina (BOL)

🖥️VAR: Wilfredo Campos (BOL)