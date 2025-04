Torcedores do Flamengo criticam atitude de Gerson após derrota: ‘Desce do salto’

Após a derrota do Flamengo para o Central Córdoba-ARG no Maracanã, pela Libertadores, uma atitude de Gerson foi criticada por torcedores. Na entrevista à beira do campo, o repórter Marcelo Courrege questionou o meia sobre o desempenho do capitão do Rubro-Negro, que respondeu o jornalista em tom irônico e com outra pergunta.

- Você começou o jogo no banco de reservas, aparentemente um controle de carga, em uma temporada que vai ser muito difícil. E entra no segundo tempo com essa responsabilidade e nessa rotação de jogo com 45 minutos. Isso atrapalhou o seu desempenho? - questionou Marcelo Courrege.

- Atrapalhou meu desempenho? Quando a gente não ganha, vem sempre perguntas como assim, né? Na sua opinião, você acha que eu fui tão mal assim? - retrucou Gerson, em tom irônico.

A resposta do meia teve grande repercussão nas redes sociais, e torcedores do Flamengo criticaram Gerson pela declaração. O jogador entrou no segundo tempo e não teve boa atuação, assim como boa parte da equipe no Maracanã.

Como foi Flamengo x Central Córdoba?

O Flamengo começou a partida levando perigo ao gol do Central Córdoba logo no primeiro minuto. Juninho teve duas chances claras de abrir o placar. Sem aproveitar as oportunidades, o Rubro-Negro viu o time argentino balançar a rede aos 24 minutos com Leonardo Heredia, em cobrança de pênalti (Léo Pereira colocou a mão na bola). Após sofrer o gol, a equipe de Filipe Luís se lançou ao ataque e voltou a criar jogadas de perigo.

O árbitro Cristian Garay chegou a marcar um pênalti em Bruno Henrique, mas o VAR informou que a falta de Moyano foi fora da área. O Central Córdoba voltou a estufar a rede aos 43', quando Florentín acertou boa cabeçada no gol de Rossi. Os torcedores do Flamengo vaiaram a equipe na saída para o intervalo.

Em busca da virada, o Flamengo voltou para a partida com três novidades: Wesley, Erick Pulgar e Gerson. O time mudou de postura e o resultado veio em campo. De La Cruz, de falta, diminuiu aos 15'. A equipe de Filipe Luís seguiu pressionando o adversário, mas sem criatividade. Pedro, que entrou na partida no segundo tempo (retornou de lesão), não teve muitas oportunidades. Bruno Henrique, já nos acréscimos, mandou a bola na trave. Assim, o Central Córdoba venceu por 2 a 1.