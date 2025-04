O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Cruzeiro. O jogo acontece no domingo (13), às 17h30 (de Brasília), no Morumbis. A partida vale pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O grupo não folgou a semana toda, mesmo com o jogo contra o Alianza na quinta-feira. Neste sábado (12), o grupo fez um trabalho com exercícios de aquecimento comandados pela preparação física. Na sequência, o elenco se dividiu em quatro equipes, com um treino de enfrentamento em campo reduzido.

Zubeldía ainda orientou um treino tático, com simulações de situação de jogo. Lucas Moura e Pablo Maia correram pela primeira vez no gramado. Arboleda é uma das novidades entre os desfalques. O zagueiro enfrenta um quadro de sobrecarga muscular.

Calleri e Zubeldía também não estarão presentes. Os dois foram expulsos na última rodada, contra o Atlético, e cumprirão suspensão.

(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Veja provável escalação do São Paulo

Um provável time do Tricolor é formado por Rafael, Ferraresi, Sabino, Alan Franco, Enzo Diaz; Alisson, Marcos Antônio; Cédric; Luciano, Ferreira e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.