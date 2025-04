Grêmio tem dúvidas em todos setores para enfrentar o Flamengo

Gustavo Quinteros comanda, na manhã deste sábado (12), no CT Presidente Luiz Carvalho, o último treinamento do Grêmio antes de enfrentar o Flamengo, no domingo (13), às 17h30min, na Arena do Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade servirá para o treinador, definitivamente, sanar as muitas dúvidas na escalação tricolor para a partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Começa pela linha de defesa, onde Igor Serrote e João Pedro revezaram na lateral direita nas últimas quatro partidas. A tendência é que o segundo assuma de vez a condição de titular. Na zaga, Jemerson e Rodrigo Ely disputam posição ao lado de Wagner Leonardo.

Na abertura do meio-campo, a única certeza é que Villasanti será titular. Resta saber se como primeiro ou segundo volante, o que depende de quem estará ao seu lado. Cuéllar, recuperado de lesão muscular, Camilo, Dodi e Edenílson brigam por essa vaga.

continua após a publicidade

Ataque do Grêmio poderá contar dois retornos

Na meia, a tendência é que Cristaldo siga como titular. O argentino será responsável por abastecer o trio de ataque que deve ter Cristian Oliveira, autor de golaço na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Grau-PER, Amuzu, recuperado de concussão, e Arezo ou Braithwaite — o dinamarquês não jogou as últimas duas partidas por conta de entorse no tornozelo.

Braithwaite figurou entre os reservas na vitória do Grêmio sobre o Atlético Grau-PER. (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Com isso, a provável escalação do Grêmio para enfrentar o Flamengo tem Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely (Jemerson), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti e Edenílson (Dodi); Cristian Olivera, Cristaldo e Amuzu; Arezo (Braithwaite).