O lateral-direito Ryan Augusto, do RB Bragantino, foi convocado nesta sexta-feira (30) para defender a Seleção Brasileira Sub-20. Aos 19 anos, o jogador chega à quarta convocação em 2026 e estará à disposição do técnico Paulo Victor para os amistosos contra o Peru, nos dias 13 e 16 de novembro, em Belém. O atacante Jhuan Nunes, também do Massa Bruta, foi outro representante do clube chamado para os compromissos.

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Ryan esteve presente em quatro das cinco listas divulgadas pela comissão técnica neste ano. A única ausência ocorreu por conta de uma lesão no menisco. Os amistosos diante dos peruanos serão os últimos da equipe nacional antes da disputa do Sul-Americano da categoria, previsto para janeiro de 2027.

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A convocação coroa uma temporada de crescimento para o lateral, que estreou profissionalmente em 2026 e passou a ganhar espaço no elenco comandado por Vagner Mancini. Ryan vive sua maior sequência como titular na equipe, com cinco partidas consecutivas no Campeonato Brasileiro.

O jovem também vem se destacando nas categorias de base do Massa Bruta. Ele fez parte do grupo que chegou à final do Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2025 e alcançou a semifinal da competição nesta temporada. Em agosto, Ryan integrou, ao lado de Breno, Chrystian e Jhuan Nunes, a primeira convocação simultânea de quatro jogadores do clube para a Seleção Sub-20.

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No elenco profissional, o lateral disputa espaço com atletas mais experientes, como o uruguaio Agustín Sant'Anna, ex-River Plate, e o equatoriano Andrés Hurtado, que também defende sua seleção nacional. Mesmo diante da concorrência, Ryan vem acumulando oportunidades e experiência na elite do futebol brasileiro.

Minutagem e primeira assistência como profissional

Ryan soma 677 minutos disputados na Série A e aparece entre os convocados para a Seleção Sub-20 que já tiveram experiência na competição. Entre os nomes citados no levantamento do clube, ele tem minutagem próxima à de Vitão, com 687 minutos, supera Zé Lucas, com 553, e fica atrás de Huguinho, que soma 1.177.

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O lateral também já participou diretamente de um gol pela equipe principal. Em abril, deu sua primeira assistência como profissional na vitória do Bragantino por 3 a 2 sobre o Blooming, pela Copa Sul-Americana.

— Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira. Primeiro, quero agradecer a Deus por tudo o que tem acontecido comigo. Sou muito grato também ao Red Bull Bragantino, que sempre acreditou em mim e me deu toda a estrutura e as oportunidades para chegar até aqui. Sem esse apoio, nada disso seria possível. Tenho certeza de que será um excelente período com a Seleção e quero aproveitar cada oportunidade da melhor maneira possível — destacou Ryan.

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