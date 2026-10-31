O Corinthians enfrenta um momento delicado na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2026, situação acompanhada mesmo à distância por Felipe Augusto. Revelado pelo clube e atualmente no Zenit, da Rússia, o atacante conversou com o LANCE! sobre a fase da equipe alvinegra, a saída do Parque São Jorge após poucas oportunidades no profissional e os desafios da carreira no futebol europeu.

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Aos 22 anos, o jogador vive uma nova etapa da carreira após passagens pelo futebol belga e turco. Apesar da distância, mantém contato com antigos companheiros e demonstra confiança na recuperação do Timão na reta final da temporada.

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— O fuso é muito diferente, então tem jogos que é difícil assistir, mas sempre que dá acompanho o Corinthians. Tenho muitos amigos que continuam no clube e, mesmo de longe, sigo torcendo por eles. Sei o tamanho da responsabilidade de vestir essa camisa e a cobrança que existe. Infelizmente, o momento hoje não é positivo, mas o grupo tem muita qualidade e acredito que irão fazer de tudo para superar esse momento — afirmou o jogador.

Da base ao profissional: a trajetória de Felipe Augusto no Corinthians

Felipe Augusto chegou ao Corinthians em 2017, após passagem pelo São Caetano, para integrar a equipe Sub-13. O atacante percorreu diferentes categorias de formação e começou a ganhar destaque pela capacidade de finalização.

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Em 2020, aos 16 anos, estreou pelo Sub-20 e marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. No ano seguinte, fez sua primeira partida pela equipe profissional, em 9 de maio, contra o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista.

Ainda em 2021, conquistou o título paulista Sub-17, após vitória nos pênaltis sobre o Palmeiras. Na competição, marcou sete gols em 11 partidas, sendo um dos principais nomes da equipe.

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O atacante também se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, quando terminou como artilheiro do Corinthians, com quatro gols em cinco jogos. Na mesma temporada, anotou 13 gols em 15 partidas pelo Sub-20 e passou a receber mais oportunidades no elenco principal.

— Olho para trás com muito carinho e gratidão. Cheguei ao Corinthians muito novo e passei praticamente toda a minha formação no clube. Foram muitos anos de aprendizado, amizades, títulos e experiências que me ajudaram a crescer como jogador e como pessoa. O Corinthians foi muito importante para mim, porque me deu a oportunidade de realizar o sonho de ser profissional. Tenho uma gratidão e um respeito enorme pelo clube e por todas as pessoas que me ajudaram. Fiz muitos amigos e cresci como pessoa. Foi uma etapa que vou levar comigo para sempre — declarou.

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Pelo time profissional, Felipe Augusto disputou 29 partidas e marcou dois gols, ambos em competições continentais. O primeiro aconteceu contra o Liverpool, do Uruguai, pela Libertadores, em junho de 2023. O segundo foi diante do Universitario, do Peru, pela Copa Sul-Americana, na vitória por 1 a 0, em Itaquera.

Apesar do pouco tempo na equipe principal, o atacante evita lamentar a quantidade de oportunidades recebidas.

— Em todas as oportunidades que tive no time principal, sempre dei o meu melhor e fiz o meu máximo para o Corinthians sair vencedor. Então, eu prefiro ficar com esse pensamento, de sempre ter entregado o máximo. Claro que gostaria de ter alcançado títulos no time profissional, ter marcado mais gols, mas são coisas que acontecem no futebol e sou muito grato demais. Fui muito feliz no clube — disse.

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Entre as lembranças mais marcantes, o jogador destacou o primeiro gol como profissional, diante da torcida corintiana.

— Os dois gols foram muito especiais, porque marcar como profissional do Corinthians era a realização de um sonho que eu tinha desde criança. O primeiro, contra o Liverpool (URU), foi inesquecível, ainda mais na Libertadores, na nossa casa, diante da Fiel. É difícil explicar a sensação de fazer um gol pelo Corinthians. Mas guardo com carinho não só os jogos, como também o dia a dia, os treinamentos e as amizades que construí. Isso tem um valor enorme para mim.

Saída precoce e espaço para os jovens no Corinthians

Em janeiro de 2024, Felipe Augusto foi negociado com o Cercle Brugge, da Bélgica, encerrando sua passagem pelo Corinthians antes de completar uma temporada inteira no elenco profissional.

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A transferência aconteceu em um contexto recorrente no clube, que nos últimos anos promoveu jovens das categorias de base e negociou parte deles pouco tempo depois da chegada ao time principal.

Questionado sobre a necessidade de oferecer mais oportunidades aos jogadores formados no Parque São Jorge, Felipe Augusto evitou generalizar o processo e destacou que sua transferência foi positiva para ambas as partes.

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— Cada jogador tem a sua história, né. Posso dizer apenas do meu caso. A oportunidade de ir para a Europa era muito bom pra mim e também para o clube. Foi uma decisão que a minha família também me ajudou eu tomar. E assim, o processo de mudança de sair da base pra chegar no profissional não é fácil, mas tive muita ajuda de todos. Jogar, ter minutos, é muito importante para evoluir, mas o momento de cada clube é diferente. Então, no meu caso, a transferência foi muito boa pra mim e para o clube — explicou.

Evolução na Europa e destaque no futebol turco

A primeira experiência de Felipe Augusto no futebol europeu aconteceu no Cercle Brugge. Na Bélgica, o atacante passou a atuar em diferentes funções ofensivas, deixando de ser utilizado exclusivamente como centroavante.

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Ao longo da passagem pelo clube, disputou 66 partidas, marcou nove gols e distribuiu seis assistências. Também teve a oportunidade de participar de competições continentais, incluindo as fases preliminares da Liga Europa e da Conference League.

Posteriormente, foi contratado pelo Trabzonspor, da Turquia, onde viveu a melhor temporada da carreira. Em 2025/26, marcou 15 gols em 40 partidas e ajudou a equipe a terminar na terceira colocação do Campeonato Turco.

O desempenho colocou Felipe Augusto entre os principais atacantes jovens de sua faixa etária. Considerando as cinco principais ligas europeias e o Campeonato Turco, foi o quarto atacante Sub-23 com mais gols nas competições nacionais, com 13, atrás de Mika Godts, Lamine Yamal e Joaquin Panichelli.

O brasileiro também chamou atenção pelo desempenho fora de casa. Dos 15 gols marcados na temporada, 12 aconteceram como visitante. Nos 12 jogos em que balançou as redes, o Trabzonspor conquistou nove vitórias, empatou uma vez e sofreu duas derrotas.

— Eu amadureci bastante, tanto dentro quanto fora de campo. Quando saí do Corinthians, eu era praticamente um centroavante que atuava mais perto da área. Na Bélgica, comecei a jogar em outras posições, pelo lado do campo e também ao lado de outro atacante. Isso ampliou as minhas características e me fez entender melhor o jogo — afirmou.

— Na Europa, a intensidade é muito grande, e também evoluí bastante na parte tática. Precisei me adaptar a outras culturas, me adaptar aos idiomas. A temporada no Trabzonspor foi muito especial, porque consegui ter uma sequência, marcar gols, ajudar a equipe e conquistar um título importante como a Copa da Turquia. Foi meu melhor ano como profissional até aqui, fruto de muito trabalho. Agora quero continuar evoluindo e levar esse aprendizado para o Zenit — completou.

Felipe Augusto passou pelo Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira / C2 Sports)

Sonho de defender a Seleção Brasileira

O desempenho no futebol europeu fez Felipe Augusto passar a projetar objetivos ainda maiores para a carreira. Um deles é conquistar uma oportunidade na Seleção Brasileira, atualmente comandada por Carlo Ancelotti.

O atacante acredita que a capacidade de atuar em diferentes posições do setor ofensivo pode contribuir para ampliar suas possibilidades de convocação.

— Ah, vestir a camisa da Seleção Brasileira e disputar uma Copa do Mundo são os maiores sonhos da minha carreira, né. Todo jogador quer defender a seleção. Sigo focado em fazer bem o meu trabalho no clube, continuar evoluindo e ajudar minha equipe. A temporada passada foi muito importante para mim, e espero conseguir manter esse nível agora no Zenit. Tenho companheiros que jogaram a Copa, então acho que aqui no Zenit tenho uma boa oportunidade. É seguir trabalhando, fazendo gols e ajudando o time, que é o que eu controlo, aí as oportunidades podem aparecer naturalmente. Representar o Brasil seria a realização de um sonho enorme — destacou.

Sobre o novo ciclo da equipe nacional, Felipe Augusto demonstrou confiança na possibilidade de jovens jogadores conquistarem espaço por meio do desempenho nos clubes.

— Todos sabem da qualidade dos jogadores brasileiros, né. Mas acho que todo novo ciclo também traz oportunidades para os jogadores que estão trabalhando bem nos clubes. Acho que atuar em mais de uma posição no ataque é muito bom pra mim. Quero continuar desenvolvendo essas características e fazendo meu trabalho no Zenit. Vestir a camisa da Seleção é um sonho, e vou continuar trabalhando para tentar chegar lá.

Novo desafio no Zenit e objetivos para o futuro

Contratado pelo Zenit para a temporada 2026/27, Felipe Augusto iniciou sua trajetória na Rússia com a conquista da Supercopa nacional. Na decisão, converteu uma das cobranças de pênalti que garantiram o título à equipe.

Até o momento, o brasileiro soma dois gols em 16 partidas pelo clube russo. A presença de outros jogadores brasileiros no elenco tem facilitado sua adaptação ao país e ao modelo de jogo.

— A adaptação está sendo boa, estou tendo muito a ajuda dos meus companheiros, do pessoal do clube. A cultura daqui e o estilo de jogo são diferentes, mas estou aprendendo bastante. Temos muito brasileiros aqui, além do nosso auxiliar técnico, então isso ajuda bastante. Na Europa, de maneira geral, a intensidade é muito alta, mas cada equipe tem suas características. No Trabzonspor, vivi uma temporada muito boa e tive bastante participação ofensiva. Aqui no Zenit, estou buscando entender cada vez melhor o modelo de jogo e encontrar meu espaço. Quero aproveitar essa oportunidade, ganhar ritmo e ajudar a equipe com gols e boas atuações — explicou.

Com títulos conquistados nas categorias de base do Corinthians, na Turquia e na Rússia, Felipe Augusto pretende dar continuidade à evolução profissional.

— Sempre penso em fazer história nas equipes em que estou jogando. Hoje, quero conquistar mais títulos no Zenit, fazer gols, ajudar meus companheiros. Claro que o meu maior sonho é jogar pela Seleção Brasileira. Ainda sou jovem, sei que tenho muita coisa para aprender e quero aproveitar cada etapa da carreira. Vou seguir trabalhando para chegar o mais longe possível — concluiu.