A decisão de Pedro Emanuel de poupar a maior parte dos titulares do Vasco na derrota por 4 a 1 para o Flamengo aumentou a pressão para a semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Com o primeiro confronto marcado para este domingo (1º), no Nubank Parque, o treinador apostou na preservação física do elenco para chegar em melhores condições à disputa por uma vaga na final. Agora, o desempenho da equipe diante do adversário paulista ganha ainda mais peso após a goleada no clássico.

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Na entrevista coletiva após a partida contra o Flamengo, Pedro Emanuel afirmou que não se arrependeu das escolhas e que repetiria a escalação. A declaração reforça a convicção do treinador no planejamento adotado, mas também aumenta a expectativa sobre a resposta do Vasco no compromisso que motivou a preservação de boa parte dos titulares.

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- Se me perguntassem se faria de novo as mesmas escolhas, digo a todos que faria e colocaria o mesmo time para jogar - afirmou.

Pedro Emanuel na coletiva após derrota do Vasco para o Flamengo (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

A reação negativa de parte da torcida após o resultado no clássico tornou o confronto com o Palmeiras ainda mais importante para a avaliação da estratégia. Além da rivalidade envolvida na goleada, há a preocupação com a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro e o receio de que a equipe volte a concentrar esforços em uma competição eliminatória sem alcançar o objetivo.

Gramado sintético pode levar a novas preservações

A semifinal da Copa do Brasil também abre uma sequência que exige atenção ao desgaste físico do elenco. Dos próximos quatro compromissos do Vasco, três serão disputados em gramados sintéticos. O cenário pode influenciar as escolhas de Pedro Emanuel nas escalações seguintes e indica que a preservação de jogadores pode voltar a acontecer.

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Após o clássico, o treinador destacou as diferenças entre os tipos de gramado e o impacto que a superfície sintética provoca nos atletas, principalmente diante do calendário apertado e do pouco tempo de recuperação entre as partidas.

- Há diferença para o gramado natural, e isso o departamento médico pode explicar. O que eu sinto é que os jogadores ficam mais baleados. Vamos ter mais jogos no sintético e com pouco tempo de recuperação. O impacto é muito grande - explicou.

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Flamengo e Vasco disputam bola em clássico no Nilton Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Resultado contra o Palmeiras será determinante

O primeiro jogo da semifinal representa a oportunidade mais imediata de a estratégia de Pedro Emanuel apresentar resultados. Um resultado positivo em São Paulo pode reforçar a confiança no planejamento e diminuir a insatisfação provocada pela goleada no clássico.

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Por outro lado, uma atuação abaixo das expectativas aumentaria a cobrança sobre o treinador, justamente porque a preservação dos titulares diante do Flamengo teve como um dos principais objetivos preparar a equipe para a semifinal. A aposta foi assumida publicamente por Pedro Emanuel, que agora terá de buscar uma resposta em campo.

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Pedro Emanuel, técnico do Vasco, na derrota para o Boca Juniors pela Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

A sequência também vai exigir novas decisões sobre a utilização do elenco. Com o desgaste provocado pelo calendário apertado, o treinador pode voltar a preservar jogadores. O desafio será fazer isso sem comprometer os resultados nas duas frentes e sem ampliar a desconfiança da torcida.

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