Corinthians perde titular para clássico contra o São Paulo
Suspensão obriga Seedorf a buscar alternativas na lateral direita para o Majestoso
O técnico Clarence Seedorf ganhou um desfalque para o clássico entre Corinthians e São Paulo, marcado para quarta-feira (4), às 21h, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Matheuzinho recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, nesta sexta-feira (30), e terá de cumprir suspensão automática.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
A ausência do jogador representa mais um problema para o treinador neerlandês, que tenta encontrar alternativas para a equipe na reta final da competição. Apesar da baixa, a situação poderia ser ainda mais complicada, já que o Corinthians entrou em campo com outros sete atletas pendurados: André, Breno Bidon, Kauê, Matheus Bidu, Matheus Pereira, Rodrigo Garro e Yuri Alberto.
Além da suspensão de Matheuzinho, o Corinthians deve continuar com outros desfalques para o Majestoso. Raniele, Zakaria Labyad e Kayke seguem em recuperação de cirurgias no joelho esquerdo e não devem reunir condições de jogo para o confronto.
Outros jogadores ainda são dúvidas para a comissão técnica. Memphis Depay trata um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita, enquanto Gabriel Paulista se recupera de um estiramento no músculo adutor da perna esquerda. A presença de ambos dependerá da evolução nos próximos dias.
Já Jesse Lingard, que desfalcou o Corinthians diante do Mirassol por suspensão automática, estará novamente à disposição do ponto de vista disciplinar. No entanto, o meia-atacante também apresenta dores na costela e precisará ser reavaliado antes do clássico.
Pedro Milans aparece como opção
Com a suspensão de Matheuzinho, Pedro Milans surge como uma das alternativas para assumir a lateral direita diante do São Paulo. O uruguaio vem treinando com o elenco e recebeu elogios de Clarence Seedorf, que destacou a dedicação e a capacidade defensiva do jogador.
O treinador também ressaltou a importância de manter todos os atletas preparados para receber oportunidades nesta reta final de temporada.
— Milans está treinando muito bem. Não pensamos duas vezes em colocá-lo. Todos precisam estar prontos. Vamos usar todos. O Milans tem uma capacidade defensiva muito boa, é um guerreiro, silencioso até demais, mas é um jogador com quem sabemos que podemos contar — disse o treinador.
Corinthians
Na madrugada, Corinthians 'anuncia' contratação de melhor do mundoHá 55 minutos
Corinthians
Análise: Seedorf 'transforma' Angileri e Bidu e ganha opções em meio à crise no CorinthiansHá 3 horas
Colunas
Análise tática do Guffo: quem vai cair para a Série B?Há 11 horas
Corinthians
Bidu celebra fim de jejum do Corinthians após vitória no Brasileirão: 'Depois de muita luta'Há 11 horas
Corinthians
Seedorf expõe desafio no Corinthians após vitória: 'Luta mental'Há 11 horas
Fora de Campo
Torcida do Corinthians manda recado a Seedorf após vitória no BrasileirãoHá 11 horas
Mais LANCE!