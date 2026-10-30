Análise tática do Guffo: quem vai cair para a Série B?

Enquanto termino esta coluna, o Corinthians ainda estava empatando com o Mirassol. Então, o resultado desse jogo pode afetar os cálculos aqui apresentados. A reta final do Brasileirão tem duas vagas de rebaixamento que já têm dono e duas que seguem em aberto. Todas as simulações de cenários para as seis rodadas finais são quase unânimes: Chapecoense (100%) e Remo (99,14%) já estão com as malas prontas para a Série B. A briga real, portanto, é por dois lugares, e os nomes que aparecem com mais frequência no fundo do poço são Corinthians e Grêmio. O que muda de um modelo para outro é o tamanho do risco, e não tanto a identidade dos ameaçados.

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Vamos dar uma mergulhada nos números, porque são eles que explicam a reta final. O Corinthians entra nas últimas rodadas com risco que varia entre 44% e 66%, conforme os resultados, e o Grêmio caminha na faixa dos 66% a 71%. O Grêmio vive o cenário mais delicado. Com dois jogos em casa pela frente, contra Mirassol e Bahia, o time até controla o próprio destino, mas os números mostram que vencer sequer é garantia de tranquilidade: mesmo com vitória, o risco de queda permanece na casa dos 45% a 49%. Cada tropeço em Porto Alegre eleva o risco para a faixa dos 82% a 84%. A margem de erro é mínima, e isso, na reta final, é pedir demais a qualquer elenco.

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Corinthians e Inter com chances diferentes

O Corinthians, por sua vez, carrega o calendário mais pesado entre os ameaçados: Grêmio, Mirassol e Botafogo em casa, além da visita ao Remo. O duelo direto é o divisor de águas, mas os jogos contra Mirassol e Botafogo também têm peso de decisão, com o risco saltando de 28% para 63% ou 66% em caso de derrota. A matemática é cruel com o Timão, pois ele precisa vencer os jogos que está acostumado a vencer, e a pressão da arquibancada, no momento em que ela mais pesa, não perdoa.

E se alguém puder surpreender, o nome é Internacional. O Colorado aparece com risco na casa dos 32% a 33%, menor que o de Corinthians e Grêmio, mas com uma particularidade perigosa, já que os três jogos restantes são em casa, contra Vitória, Coritiba e Bragantino. Se vencer, o risco despenca para a faixa dos 17% a 21%; se perder, salta para 51% a 64%. O time tem o controle do próprio destino, e é exatamente por isso que o tropeço, se vier, será lido como falha imperdoável.

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Quem ainda pode surpreender na reta final?

Mirassol (16,3%), Coritiba (7,5%) e Vasco (7,4%) completam a lista de quem ainda não pode dormir tranquilo, mas dependem de uma combinação improvável de resultados para se complicar. E o que define a queda nesta reta final não é apenas o número de pontos, e sim o peso de cada jogo. Confrontos diretos valem seis pontos na prática, porque somam os três ganhos e os três que o adversário deixa de somar, e é por isso que Corinthians x Grêmio tem um peso tão grande. A tabela de jogos, mais do que a tabela de classificação, é o verdadeiro campo de batalha das últimas seis rodadas.

O trabalho real começa agora, no momento em que a margem de erro acabou. Corinthians, Grêmio e Internacional são os favoritos para duas vagas. Mas surpresas podem acontecer. A expectativa é de uma reta final de tirar o fôlego, com o rebaixamento sendo decidido nos detalhes, e o risco de ver um gigante na Série B em 2027 é real. Resta saber quem aguenta a pressão, porque, na matemática do rebaixamento, não existe empate com a corda no pescoço.

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