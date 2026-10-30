Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Análise tática do Guffo: quem vai cair para a Série B?

Números apontam Corinthians, Grêmio e Internacional na disputa na reta final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 22:56
Favorite o Lance! no Google
Matheus Bidu marcou gol contra na derrota do Corinthians por 4 a 1 sobre o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)
Matheus Bidu marcou gol contra na derrota do Corinthians por 4 a 1 sobre o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Enquanto termino esta coluna, o Corinthians ainda estava empatando com o Mirassol. Então, o resultado desse jogo pode afetar os cálculos aqui apresentados. A reta final do Brasileirão tem duas vagas de rebaixamento que já têm dono e duas que seguem em aberto. Todas as simulações de cenários para as seis rodadas finais são quase unânimes: Chapecoense (100%) e Remo (99,14%) já estão com as malas prontas para a Série B. A briga real, portanto, é por dois lugares, e os nomes que aparecem com mais frequência no fundo do poço são Corinthians e Grêmio. O que muda de um modelo para outro é o tamanho do risco, e não tanto a identidade dos ameaçados.

➡️ Análise tática do Guffo: leia todas as colunas 

Vamos dar uma mergulhada nos números, porque são eles que explicam a reta final. O Corinthians entra nas últimas rodadas com risco que varia entre 44% e 66%, conforme os resultados, e o Grêmio caminha na faixa dos 66% a 71%. O Grêmio vive o cenário mais delicado. Com dois jogos em casa pela frente, contra Mirassol e Bahia, o time até controla o próprio destino, mas os números mostram que vencer sequer é garantia de tranquilidade: mesmo com vitória, o risco de queda permanece na casa dos 45% a 49%. Cada tropeço em Porto Alegre eleva o risco para a faixa dos 82% a 84%. A margem de erro é mínima, e isso, na reta final, é pedir demais a qualquer elenco.

continua após a publicidade

Corinthians e Inter com chances diferentes

O Corinthians, por sua vez, carrega o calendário mais pesado entre os ameaçados: Grêmio, Mirassol e Botafogo em casa, além da visita ao Remo. O duelo direto é o divisor de águas, mas os jogos contra Mirassol e Botafogo também têm peso de decisão, com o risco saltando de 28% para 63% ou 66% em caso de derrota. A matemática é cruel com o Timão, pois ele precisa vencer os jogos que está acostumado a vencer, e a pressão da arquibancada, no momento em que ela mais pesa, não perdoa.

E se alguém puder surpreender, o nome é Internacional. O Colorado aparece com risco na casa dos 32% a 33%, menor que o de Corinthians e Grêmio, mas com uma particularidade perigosa, já que os três jogos restantes são em casa, contra Vitória, Coritiba e Bragantino. Se vencer, o risco despenca para a faixa dos 17% a 21%; se perder, salta para 51% a 64%. O time tem o controle do próprio destino, e é exatamente por isso que o tropeço, se vier, será lido como falha imperdoável.

continua após a publicidade

Quem ainda pode surpreender na reta final?

Mirassol (16,3%), Coritiba (7,5%) e Vasco (7,4%) completam a lista de quem ainda não pode dormir tranquilo, mas dependem de uma combinação improvável de resultados para se complicar. E o que define a queda nesta reta final não é apenas o número de pontos, e sim o peso de cada jogo. Confrontos diretos valem seis pontos na prática, porque somam os três ganhos e os três que o adversário deixa de somar, e é por isso que Corinthians x Grêmio tem um peso tão grande. A tabela de jogos, mais do que a tabela de classificação, é o verdadeiro campo de batalha das últimas seis rodadas.

O trabalho real começa agora, no momento em que a margem de erro acabou. Corinthians, Grêmio e Internacional são os favoritos para duas vagas. Mas surpresas podem acontecer. A expectativa é de uma reta final de tirar o fôlego, com o rebaixamento sendo decidido nos detalhes, e o risco de ver um gigante na Série B em 2027 é real. Resta saber quem aguenta a pressão, porque, na matemática do rebaixamento, não existe empate com a corda no pescoço.

continua após a publicidade
Gre-Nal 449
Dupla Gre-Nal encerra a temporada na luta contra o rebaixamento para a Série B do Brasileirão (Foto: Israel Cidade/W9 PRESS/Gazeta Press)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Helio Castroneves celebra com a bandeira brasileira a quarta vitória da carreira em Indianapolis, 2021

Colunas

Papo com Helio Castroneves: IndyCar voltará para a Europa em 2027

Há 18 minutos
Seedorf observa o empate do Corinthians com o Vitoria

Colunas

Tironi no Lance! Situação do Corinthians só piora

Há 3 dias
Ronaldo entrega a Bola de Ouro a Harry Kane no palco durante a cerimônia.

Colunas

Análise tática do Guffo: Harry Kane é o Bola de Ouro

Há 4 dias
Helio Castroneves e Pedro Muffato

Colunas

Papo com Helio Castroneves: de olho na Corrida do Milhão da Stock Car

Há 1 semana
Paquetá, atacante do Flamengo, lamenta pênalti desperdiçado em Flamengo x Estudiantes, com goleiro adversário ao fundo.

Colunas

Análise tática do Guffo: a tragédia anunciada do Flamengo na Libertadores

Há 1 semana
Jogadores do Flamengo cercam e consolam companheiro caído no gramado após eliminação, durante a partida.

Colunas

Tironi no Lance! Flamengo recebe uma aula de Libertadores do Estudiantes

Há 1 semana
Mais LANCE!
Imagem gerada por IA

Impacto financeiro para o futebol é irreversível se somente apostas esportivas retornarem

Sávio Pereira Sampaio durante a partida

Tironi no Lance! Corinthians brinca com o risco de rebaixamento após nove jogos sem vencer

Domínguez em Atlético x City Torque (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise tática do Guffo: o surpreendente Atlético-MG de Barba Domínguez

Jogador do Botafogo chuta a bola durante treino

Gestão Esportiva na Prática: O futebol não nos deve explicações

Helio Castroneves em Cascavel

Papo com Helio Castroneves: De volta a Cascavel, mas em condições muito melhores

Flaco Lopez celebra gol do triunfo do Palmeiras sobre o Fluminense na Libertadores

Análise tática do Guffo: a hierarquia brasileira nas semifinais da Libertadores

Samuel Lino gesticula no empate entre Flamengo e Estudiantes

Tironi no Lance! O Brasil a um passo de dominar completamente a América

Gramado do Maracanã

Briga pelo Maracanã é mais uma prova de que perdeu a essência

Clarence Seedorf sorrindo em imagem

Tironi no Lance!: Corinthians faz aposta muito improvável em Seedorf

Seedorf foi anunciado como novo treinador do Corinthians neste domingo (11)

Análise Tática do Guffo: o que esperar de Seedorf no Corinthians

Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians x Estudiantes

Análise tática do Guffo: a queda de Fernando Diniz no Corinthians

Helio Castroneves, da equipe Mercado Livre Racing

Papo com Helio Castroneves: novidades da Meyer Shank Racing e parabéns para Koenigkan

Rossi em Santos x Flamengo

Lúcio de Castro: Agustín Rossi me fez rasgar uma coluna e escrever outra

Mancuso, ex-Flamengo, em entrevista ao Lance! (Foto: Lucas Bayer/Lance!

Tironi no Lance!: brasileiros têm aversão ao conhecimento?