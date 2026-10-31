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Bastidores de vitória do Cruzeiro em clássico mostram discurso e comemoração

A Raposa venceu o último clássico do ano

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
31/10/2026 10:10
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Bastidores vitória do Cruzeiro em clássico
Bastidores vitória do Cruzeiro em clássico (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)

O Cruzeiro divulgou, na última sexta-feira (30), o vídeo de bastidores da vitória por 1 a 0 no clássico contra o Atlético-MG.

Antes mesmo do jogo, o dia começou com comemoração na Toca da Raposa II. A publicação do clube mostra os jogadores festejando a convocação de Jonathan Jesus para a Seleção Brasileira.

Já nos vestiários, o clima era leve e de descontração entre os atletas antes do início do aquecimento. Instantes antes do jogo, o dirigente Paulinho conversou com os jogadores.

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– Eles estão f*****, desde o primeiro minuto. Mais uma decisão, temos um objetivo dentro da competição – disse o diretor nos vestiários.

– Temos que ganhar o jogo, confia no que estamos fazendo. Pessoal que está jogando, quem está no banco, ligado para entrar. Não pode entrar devagar, tem que estar firme. E sem tomar gol – orientou Cássio em seguida.

Terminado o clássico, os bastidores mostram comemoração efusiva dos jogadores e comissão técnica, cantando músicas da torcida.

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Como foi Atlético-MG x Cruzeiro

O Cruzeiro teve um primeiro tempo de ampla superioridade. A Raposa se impôs em campo, controlou as ações e conseguiu colocar seu jogo em prática. Kaio Jorge abriu o placar logo nos primeiros minutos e, mesmo em vantagem, a equipe celeste não diminuiu o ritmo, mantendo a pressão em busca de ampliar o marcador. Arroyo e o próprio Kaio Jorge tiveram boas oportunidades para marcar novamente. Pelo volume de jogo e pelas chances criadas, o Cruzeiro poderia ter construído uma vantagem ainda maior e até encaminhado a vitória antes do intervalo.

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Na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado, e o Atlético conseguiu igualar as ações e ter maior participação na posse de bola. O Galo chegou a criar algumas oportunidades, mas encontrou dificuldades para organizar as jogadas ofensivas e transformar as investidas em chances claras de gol. Do outro lado, o Cruzeiro se defendeu bem, conseguiu neutralizar as tentativas atleticanas e manteve a vantagem no placar.

Atlético-MG x Cruzeiro na Arena MRV; crédito Gustavo Aleixo/Cruzeiro.
Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam no Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, o Cruzeiro fica na terceira posição com 57 pontos, firme na briga por uma vaga na Libertadores. Enquanto isso, o Atlético-MG ficou na sétima posição com 50 pontos.

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