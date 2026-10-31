Escalação: Palmeiras fecha preparação, e Abel mira mudança contra o Vasco
Vitor Roque deve voltar ao time titular; Lucas Evangelista e Marlon Freitas disputam vaga no meio-campo
O Palmeiras encerrou na manhã deste sábado (31) a preparação para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco. O elenco iniciou as atividades com uma ativação muscular e, na sequência, foi ao gramado para um treinamento comandado por Abel Ferreira. Os trabalhos incluíram jogadas ensaiadas, movimentações e outras atividades específicas para o confronto com o time cruz-maltino.
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Recuperado de uma torção no tornozelo, Vitor Roque voltou a treinar sem restrições e deve ser a principal novidade na escalação titular. Para acomodar o atacante, Abel Ferreira tende a abrir mão de um dos três volantes. Lucas Evangelista aparece como o favorito para começar a partida no banco de reservas.
Os atacantes Ramón Sosa e Paulinho permaneceram na parte interna do centro de treinamento para tratar de lesões. Conforme antecipado pela reportagem do Lance!, os dois não reúnem condições de jogo e serão desfalques no próximo domingo.
Jefté, por sua vez, segue fora. O lateral está suspenso preventivamente após testar positivo em exame antidoping e aguarda a definição da data de seu julgamento.
Provável escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque (Lucas Evangelista).
Palmeiras e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal. A partida decisiva será disputada uma semana depois, no Rio de Janeiro. Além da vaga na final, a classificação também representa a possibilidade de garantir uma premiação de R$ 34 milhões ao vencedor da eliminatória.
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