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Vasco anuncia patrocínio para os dois jogos da semifinal da Copa do Brasil

Brasilux Tintas estará presente nos dois confrontos contra o Palmeiras

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 11:49
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Camisa do Vasco da Gama branca com faixa diagonal azul-marinho, logotipos Sportingbet e cruz vermelha.
Camisa do Vasco que será utilizada na partida contra o Palmeiras neste domingo (1) (Foto: Divulgação)

O Vasco anunciou neste sábado (31) a Brasilux Tintas como nova patrocinadora para os dois jogos contra o Palmeiras, válidos pela semifinal da Copa do Brasil. A marca estará presente nos confrontos de ida e volta, em uma parceria pontual para a reta decisiva da competição.

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Com mais de 30 anos de atuação, a Brasilux Tintas é uma empresa brasileira do setor industrial, fabricante de tintas, vernizes, catalisadores, resinas e soluções de revestimento.

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A parceria foi destacada por João Vitor Assunção, diretor comercial, de marketing e negócios do Vasco SAF, que ressaltou a atratividade comercial do clube em momentos importantes da temporada.

— A chegada da Brasilux Tintas para estes dois confrontos da semifinal da Copa do Brasil reforça a atratividade do Vasco para grandes empresas em momentos estratégicos. Trabalhamos para desenvolver parcerias que gerem valor para nossos patrocinadores e ampliem a força comercial do clube. Estamos muito satisfeitos em contar com uma empresa brasileira de referência em seu segmento ao nosso lado nesta etapa tão importante da competição — afirmou.

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Camisa do Vasco da Gama com logomarca BrasiliLux Tintas e símbolo vermelho em preto.
Vasco vai ter o patrocínio da Brasilux Tintas para semifinais da Copa do Brasil contra o Palmeiras (Foto: Divulgação)

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A estreia da marca será neste domingo (1º), às 16h, quando o Vasco enfrenta o Palmeiras no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal. O segundo confronto está marcado para o dia 8 de novembro, às 17h, em São Januário, quando será definido um dos finalistas da Copa do Brasil.

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