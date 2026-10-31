O zagueiro Luan Peres voltou a ser uma peça de confiança na equipe comandada por Cuca. Titular em nove das últimas dez partidas do Peixe no Campeonato Brasileiro, iniciando no banco em apenas uma oportunidade, o defensor atravessa sua temporada mais goleadora e atingiu uma marca ofensiva que não registrava desde 2016.

De acordo com levantamento do portal Sofascore, solicitado pelo Lance!, Luan balançou as redes duas vezes neste ano: na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco e no empate em 1 a 1 contra o Bahia, no último sábado (24). Os dois gols fizeram com que o atleta igualasse seu recorde pessoal estabelecido há dez anos, quando defendia a Portuguesa e marcou a mesma quantidade de tentos.

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O técnico Cuca valorizou o bom momento vivido pelo zagueiro e destacou a solidez do sistema defensivo alvinegro. Mesmo com desfalques importantes no setor, como Willian Arão e Lucas Veríssimo, o Peixe manteve regularidade: sofreu apenas uma derrota nos últimos dez confrontos, com quatro empates e cinco vitórias.

— Nós estamos com a defesa quase toda mexida. O Oliva não jogou, não jogou mais o Arão, não jogou o Lucas. A gente lançou o João Alencar, o Luan está muito bem, e o Barreal, mesmo improvisado, o que eu já nem acho que seja improviso, tem ido muito bem ali. A gente deu conta e tem tomado poucos gols — analisou Cuca após o clássico contra o Palmeiras.

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Na atual temporada, Luan Peres disputou 45 jogos, sendo 38 como titular. Nos quesitos defensivos, mantém números consistentes: registra médias de 4,6 cortes e 3,4 bolas recuperadas por confronto, além de um índice de 86% de acerto no passe.

Santos lida com sequência de baixas no setor defensivo

A consolidação de Luan Peres ganha ainda mais peso diante da série de lesões que atingiu a retaguarda santista. Desde a partida contra o Atlético-MG, no dia 11 de outubro, o Peixe entrou em campo mais três vezes e viu três atletas do setor pararem no departamento médico.

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Diante do Galo, Willian Arão (que vinha atuando improvisado como zagueiro) e o lateral Escobar sentiram problemas musculares na coxa e viraram desfalques imediatos. Existe a possibilidade de ambos ficarem à disposição contra o Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira (2), mas a comissão técnica aguarda a evolução dos treinos do fim de semana para receber a liberação médica definitiva.

Além da dupla, Lucas Veríssimo, referência defensiva do elenco, sofreu lesão na posterior da coxa direita contra o Fluminense, no dia 18 de outubro. O quadro é mais delicado, e a expectativa é que o defensor retorne apenas nas rodadas finais do Brasileirão.

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E o lateral-direito Vinícius Lira, que passou por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho em março, segue fora de combate. O jovem apresenta evolução física avançada, já realiza trabalhos de transição no gramado com bola e deve voltar a ser opção para Cuca logo após a Data Fifa de novembro.