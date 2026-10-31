Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Em temporada artilheira, Luan Peres volta a ganhar protagonismo com Cuca; veja números

Zagueiro conquista sequência importante na temporada e ganha elogia do treinador; Santos tem sofrido com lesões na zaga

PorVinícius Espirito Santo SpadaSantos (SP)
31/10/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Luan Peres atuando com a camisa do Santos na temporada de 2026
Luan Peres atuando com a camisa do Santos na temporada de 2026 - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O zagueiro Luan Peres voltou a ser uma peça de confiança na equipe comandada por Cuca. Titular em nove das últimas dez partidas do Peixe no Campeonato Brasileiro, iniciando no banco em apenas uma oportunidade, o defensor atravessa sua temporada mais goleadora e atingiu uma marca ofensiva que não registrava desde 2016.

De acordo com levantamento do portal Sofascore, solicitado pelo Lance!, Luan balançou as redes duas vezes neste ano: na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco e no empate em 1 a 1 contra o Bahia, no último sábado (24). Os dois gols fizeram com que o atleta igualasse seu recorde pessoal estabelecido há dez anos, quando defendia a Portuguesa e marcou a mesma quantidade de tentos.

continua após a publicidade

O técnico Cuca valorizou o bom momento vivido pelo zagueiro e destacou a solidez do sistema defensivo alvinegro. Mesmo com desfalques importantes no setor, como Willian Arão e Lucas Veríssimo, o Peixe manteve regularidade: sofreu apenas uma derrota nos últimos dez confrontos, com quatro empates e cinco vitórias.

— Nós estamos com a defesa quase toda mexida. O Oliva não jogou, não jogou mais o Arão, não jogou o Lucas. A gente lançou o João Alencar, o Luan está muito bem, e o Barreal, mesmo improvisado, o que eu já nem acho que seja improviso, tem ido muito bem ali. A gente deu conta e tem tomado poucos gols — analisou Cuca após o clássico contra o Palmeiras.

continua após a publicidade

Na atual temporada, Luan Peres disputou 45 jogos, sendo 38 como titular. Nos quesitos defensivos, mantém números consistentes: registra médias de 4,6 cortes e 3,4 bolas recuperadas por confronto, além de um índice de 86% de acerto no passe.

Santos lida com sequência de baixas no setor defensivo

A consolidação de Luan Peres ganha ainda mais peso diante da série de lesões que atingiu a retaguarda santista. Desde a partida contra o Atlético-MG, no dia 11 de outubro, o Peixe entrou em campo mais três vezes e viu três atletas do setor pararem no departamento médico.

continua após a publicidade

Diante do Galo, Willian Arão (que vinha atuando improvisado como zagueiro) e o lateral Escobar sentiram problemas musculares na coxa e viraram desfalques imediatos. Existe a possibilidade de ambos ficarem à disposição contra o Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira (2), mas a comissão técnica aguarda a evolução dos treinos do fim de semana para receber a liberação médica definitiva.

Além da dupla, Lucas Veríssimo, referência defensiva do elenco, sofreu lesão na posterior da coxa direita contra o Fluminense, no dia 18 de outubro. O quadro é mais delicado, e a expectativa é que o defensor retorne apenas nas rodadas finais do Brasileirão.

continua após a publicidade

E o lateral-direito Vinícius Lira, que passou por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho em março, segue fora de combate. O jovem apresenta evolução física avançada, já realiza trabalhos de transição no gramado com bola e deve voltar a ser opção para Cuca logo após a Data Fifa de novembro.

Luan Peres atuando com a camisa do Santos na temporada de 2026
Luan Peres atuando com a camisa do Santos na temporada de 2026 - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Paulo Victor em coletiva de imprensa.

Seleção Brasileira

Com Robinho Jr., Seleção Brasileira Sub-20 é convocada para amistosos

Há 9 horas
Coutinho e Marlon Freitas discutem por lance polêmico durante clássico (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Santos x Palmeiras: veja discussão de Coutinho e Marlon Freitas

Há 18 horas
Taça Brasileirão em pedestal prateado, com moldura neon ao fundo e logotipo da CBF.

Futebol Nacional

CBF detalha rodadas 35 e 36 do Brasileirão; veja datas e horários dos jogos

Há 19 horas
Morumbis cheio com a torcida do Santos

Santos

Santos está próximo de jogar no Morumbis contra o Grêmio; saiba mais

Há 1 dia
Neymar na partida entre Santos e Palmeiras, realizada na Vila Belmiro, em Santos (SP), na noite desta quarta-feira (28) - (Foto: Lenita Rodrigues/Modus Focus/Folhapress)

Santos

Santos recorre de punição a Neymar no STJD e pena não poderá ser aumentada; entenda

Há 1 dia
Gabigol atuando com a camisa do Santos na temporada 2026

Santos

Ancelotti elogia Gabigol e explica ausência em convocação da Seleção: 'Estamos avaliando'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Gabriel Bontempo durante atuação contra o Palmeiras

Gabriel Bontempo é convocado para a Seleção e ganha elogios de Ancelotti: 'merecedor'

Técnico do Santos, Cuca

Santos deve contar com o retorno de lesionados contra o Bragantino; entenda

Gustavinho durante o clássico contra o Palmeiras nesta quarta-feira (28) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Gustavinho se destaca, lidera número no clássico e ganha elogios de Cuca: 'Baita jogador'

Equipe do Santos aplaudindo a torcida após o empate contra o Palmeiras.

Análise: Na busca pela Libertadores, Santos empata na Vila e precisa somar pontos fora

Cuca em entrevista coletiva após o clássico contra o Palmeiras

Cuca valoriza empate contra o Palmeiras, mas admite: 'Pecamos na finalização'

Flávio Rodrigues apitando Santos e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Flamengo reage à polêmica em Santos x Palmeiras: 'Claro'

Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro pelo Brasileirão

Pênalti não marcado em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Escandoloso'

Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (28)

Gol perdido em Santos x Palmeiras repercute: 'Inacreditável'

Camisa do Santos

Sem Neymar, Santos está escalado com mudanças para enfrentar o Palmeiras; veja escalação

Gabigol chuta para defesa de Carlos Miguel em Santos x Palmeiras

Goleiros brilham e asseguram 0 a 0 entre Santos e Palmeiras

Gabigol atuando pelo Santos na atual temporada

Com Palmeiras como maior vítima paulista de Gabigol, Santos aposta no camisa 9 para o clássico

Palmeiras e Santos se enfrentam na baixada santista nesta quarta-feira (28) (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

IA crava autor de dois gols no clássico Santos x Palmeiras

Neymar, capitão do Santos FC, com braçadeira vermelha, em partida do Brasileirão 2026.

Neymar é punido pelo STJD por violar Protocolo Vini Jr.; veja punição