Vasco consegue aumento da capacidade de São Januário para jogo com Palmeiras

O Vasco obteve a autorização dos órgãos de segurança e do governo estadual para ampliar a capacidade de São Januário no confronto com o Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil. Marcada para o dia 8 de novembro, às 17h (de Brasília), a partida poderá receber até 24.155 torcedores.

O processo começou com um pedido formalizado pelo clube para aumentar a lotação do estádio. Na sequência, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro validou o Certificado de Aprovação Assistido, que atestou a nova capacidade máxima permitida.

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Com o laudo técnico dos bombeiros, o Vasco avançou na articulação com as autoridades de segurança pública. O Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe) emitiu manifestação favorável ao pedido. Posteriormente, a Secretaria de Estado de Polícia Militar, por meio do Comando Intermediário, ratificou o entendimento e deu parecer favorável à operação para o confronto. A liberação é válida exclusivamente para este jogo.

Além da ampliação da capacidade, o Palmeiras terá direito a uma carga de 2 mil ingressos para sua torcida em São Januário. Normalmente, o número disponibilizado é de mil. No ofício encaminhado às autoridades, o Vasco ressaltou o histórico de boa convivência e harmonia entre as duas torcidas.

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Estádio de São Januário antes da partida entre Vasco e Olímpia (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco pode superar recorde de público em São Januário em 2026

O maior público de São Januário no futebol masculino em 2026 foi registrado no confronto entre Vasco e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, com 19.943 torcedores presentes.

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Com a capacidade ampliada para 24.155 pessoas, a expectativa é que o duelo contra o Palmeiras supere essa marca e estabeleça o maior público do estádio na temporada. O confronto será o segundo e decisivo capítulo da disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil.

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Vasco mantém São Januário como palco contra o Palmeiras, apesar de oferta do Maracanã

Mesmo com o Consórcio Fla-Flu colocando o Maracanã à disposição para a partida, o Vasco mantém a decisão de enfrentar o Palmeiras em São Januário. A diretoria cruz-maltina considera o estádio sua prioridade para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, marcado para 8 de novembro, às 17h (de Brasília).

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A preferência pelo estádio é compartilhada pela comissão técnica e pelos jogadores. Com a ampliação da capacidade autorizada para 24.155 pessoas, o clube poderá receber um público maior na Colina Histórica sem precisar transferir o confronto para o Maracanã.

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