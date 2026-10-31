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Presidente da Assembleia Geral do Vasco questiona interesses por trás de oferta do Maracanã

Alan Belaciano questionou os interesses envolvidos na mudança de postura do Consórcio Fla-Flu

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 14:07
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Alan Belaciano, presidente da Assembleia Geral do clube (AGE)
Alan Belaciano, presidente da Assembleia Geral do clube (AGE) (Foto: Divulgação / LinkedIn

O presidente da Assembleia Geral do Vasco, Alan Belaciano, se pronunciou após o Consórcio Fla-Flu colocar o Maracanã à disposição do clube para a partida contra o Palmeiras, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Em publicação no X, o dirigente questionou os interesses envolvidos na oferta e citou as projeções do número de partidas previstas no estádio para o ano de 2026.

O Flamengo tem três jogos previstos no Maracanã, enquanto o Fluminense tem outros dois. Nesse cenário, a oferta ao Vasco pode contribuir para aproximar o consórcio da projeção de 77 partidas anuais mencionada pelo dirigente.

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A publicação, porém, não comprova que esse tenha sido o motivo da oferta. Belaciano defendeu que o cumprimento das obrigações contratuais seja acompanhado pelo Estado e ressaltou que o Vasco conhece seus direitos em relação ao estádio.

Maracanã antes da final da Copa do Brasil de 2025
Maracanã antes da final da Copa do Brasil de 2025 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco mantém preferência por São Januário

Apesar da oferta, o Vasco mantém São Januário como palco da partida de volta da semifinal. A diretoria cruz-maltina considera o estádio sua prioridade para o confronto, decisão que conta com o respaldo da comissão técnica e dos jogadores.

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Com a ampliação da capacidade autorizada para 24.155 pessoas, o clube poderá receber um público maior na Colina Histórica sem precisar transferir o jogo para o Maracanã.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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